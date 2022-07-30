https://tr.sputniknews.com/20220730/guardian-batinin-rusyaya-actigi-ekonomik-savas-putini-hic-olmadigi-kadar-guclu-kildi-1059319132.html
The Guardian: Batı'nın Rusya'ya açtığı ekonomik savaş, Putin'i hiç olmadığı kadar güçlü kıldı
The Guardian: Batı'nın Rusya'ya açtığı ekonomik savaş, Putin'i hiç olmadığı kadar güçlü kıldı
Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle Batılı ülkelerin Rusya'ya açtığı ekonomik savaşın ters etki yarattığını belirten İngiliz Guardian gazetesi, izlenen... 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T16:55+0300
2022-07-30T16:55+0300
2022-07-30T17:12+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
guardian
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056494163_0:0:3258:1833_1920x0_80_0_0_a28022b39f4cdd9b11c7a41e7fb31833.jpg
Guardian yazarı Simon Jenkins, Rusya karşıtı yaptırımları modern tarihteki en düşüncesiz ve verimlilikten uzak karar olarak niteledi.Jenkins, "Putin'i daha güçlü hale getirdiler. Rusya, Asya ülkelerine ihracatı artırdı ve bunun sonucunda ödeme dengesinde eşi görülmemiş bir fazla oluştu. Ruble, Ocak ayından bu yana neredeyse yüzde 50 değer kazanarak bu yıl en güçlü dünya para birimlerinden biri oldu" ifadelerini kullandı.Rusya güçlenirken Batılı ülkelerin resesyona girdiğini kaydeden Jenkins, İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD'de güvensizliğin yayıldığını, gaz kıtlığı çeken Almanya ve Macaristan'ın Putin'in dümen suyuna kapılabileceğini ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220725/bati-medyasi-italya-avrupa-icin-putine-hizmet-eden-truva-atina-donusebilir-1059124959.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056494163_527:0:3258:2048_1920x0_80_0_0_3e73c052473fed5aa0285b80df1acbeb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, rusya, guardian
The Guardian: Batı'nın Rusya'ya açtığı ekonomik savaş, Putin'i hiç olmadığı kadar güçlü kıldı
16:55 30.07.2022 (güncellendi: 17:12 30.07.2022) Abone ol
Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle Batılı ülkelerin Rusya'ya açtığı ekonomik savaşın ters etki yarattığını belirten İngiliz Guardian gazetesi, izlenen politikanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hiç olmadığı kadar güçlü hale getirdiğini yazdı.
Guardian yazarı Simon Jenkins, Rusya karşıtı yaptırımları modern tarihteki en düşüncesiz ve verimlilikten uzak karar olarak niteledi.
Jenkins, "Putin'i daha güçlü hale getirdiler. Rusya, Asya ülkelerine ihracatı artırdı ve bunun sonucunda ödeme dengesinde eşi görülmemiş bir fazla oluştu. Ruble, Ocak ayından bu yana neredeyse yüzde 50 değer kazanarak bu yıl en güçlü dünya para birimlerinden biri oldu" ifadelerini kullandı.
Rusya güçlenirken Batılı ülkelerin resesyona girdiğini kaydeden Jenkins, İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD'de güvensizliğin yayıldığını, gaz kıtlığı çeken Almanya ve Macaristan'ın Putin'in dümen suyuna kapılabileceğini ekledi.