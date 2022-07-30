https://tr.sputniknews.com/20220730/guardian-batinin-rusyaya-actigi-ekonomik-savas-putini-hic-olmadigi-kadar-guclu-kildi-1059319132.html

The Guardian: Batı'nın Rusya'ya açtığı ekonomik savaş, Putin'i hiç olmadığı kadar güçlü kıldı

The Guardian: Batı'nın Rusya'ya açtığı ekonomik savaş, Putin'i hiç olmadığı kadar güçlü kıldı

Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle Batılı ülkelerin Rusya'ya açtığı ekonomik savaşın ters etki yarattığını belirten İngiliz Guardian gazetesi, izlenen... 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T16:55+0300

2022-07-30T16:55+0300

2022-07-30T17:12+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

rusya

guardian

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Guardian yazarı Simon Jenkins, Rusya karşıtı yaptırımları modern tarihteki en düşüncesiz ve verimlilikten uzak karar olarak niteledi.Jenkins, "Putin'i daha güçlü hale getirdiler. Rusya, Asya ülkelerine ihracatı artırdı ve bunun sonucunda ödeme dengesinde eşi görülmemiş bir fazla oluştu. Ruble, Ocak ayından bu yana neredeyse yüzde 50 değer kazanarak bu yıl en güçlü dünya para birimlerinden biri oldu" ifadelerini kullandı.Rusya güçlenirken Batılı ülkelerin resesyona girdiğini kaydeden Jenkins, İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD'de güvensizliğin yayıldığını, gaz kıtlığı çeken Almanya ve Macaristan'ın Putin'in dümen suyuna kapılabileceğini ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220725/bati-medyasi-italya-avrupa-icin-putine-hizmet-eden-truva-atina-donusebilir-1059124959.html

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vladimir putin, rusya, guardian