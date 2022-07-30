Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220730/guardian-batinin-rusyaya-actigi-ekonomik-savas-putini-hic-olmadigi-kadar-guclu-kildi-1059319132.html
The Guardian: Batı'nın Rusya'ya açtığı ekonomik savaş, Putin'i hiç olmadığı kadar güçlü kıldı
The Guardian: Batı'nın Rusya'ya açtığı ekonomik savaş, Putin'i hiç olmadığı kadar güçlü kıldı
Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle Batılı ülkelerin Rusya'ya açtığı ekonomik savaşın ters etki yarattığını belirten İngiliz Guardian gazetesi, izlenen... 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T16:55+0300
2022-07-30T17:12+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
guardian
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056494163_0:0:3258:1833_1920x0_80_0_0_a28022b39f4cdd9b11c7a41e7fb31833.jpg
Guardian yazarı Simon Jenkins, Rusya karşıtı yaptırımları modern tarihteki en düşüncesiz ve verimlilikten uzak karar olarak niteledi.Jenkins, "Putin'i daha güçlü hale getirdiler. Rusya, Asya ülkelerine ihracatı artırdı ve bunun sonucunda ödeme dengesinde eşi görülmemiş bir fazla oluştu. Ruble, Ocak ayından bu yana neredeyse yüzde 50 değer kazanarak bu yıl en güçlü dünya para birimlerinden biri oldu" ifadelerini kullandı.Rusya güçlenirken Batılı ülkelerin resesyona girdiğini kaydeden Jenkins, İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD'de güvensizliğin yayıldığını, gaz kıtlığı çeken Almanya ve Macaristan'ın Putin'in dümen suyuna kapılabileceğini ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220725/bati-medyasi-italya-avrupa-icin-putine-hizmet-eden-truva-atina-donusebilir-1059124959.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056494163_527:0:3258:2048_1920x0_80_0_0_3e73c052473fed5aa0285b80df1acbeb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, rusya, guardian

The Guardian: Batı'nın Rusya'ya açtığı ekonomik savaş, Putin'i hiç olmadığı kadar güçlü kıldı

16:55 30.07.2022 (güncellendi: 17:12 30.07.2022)
© Sputnik / POOL / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© Sputnik / POOL
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle Batılı ülkelerin Rusya'ya açtığı ekonomik savaşın ters etki yarattığını belirten İngiliz Guardian gazetesi, izlenen politikanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hiç olmadığı kadar güçlü hale getirdiğini yazdı.
Guardian yazarı Simon Jenkins, Rusya karşıtı yaptırımları modern tarihteki en düşüncesiz ve verimlilikten uzak karar olarak niteledi.

Jenkins, "Putin'i daha güçlü hale getirdiler. Rusya, Asya ülkelerine ihracatı artırdı ve bunun sonucunda ödeme dengesinde eşi görülmemiş bir fazla oluştu. Ruble, Ocak ayından bu yana neredeyse yüzde 50 değer kazanarak bu yıl en güçlü dünya para birimlerinden biri oldu" ifadelerini kullandı.

Rusya güçlenirken Batılı ülkelerin resesyona girdiğini kaydeden Jenkins, İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD'de güvensizliğin yayıldığını, gaz kıtlığı çeken Almanya ve Macaristan'ın Putin'in dümen suyuna kapılabileceğini ekledi.
Vladimir Putin, Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
Ukrayna krizi
Batı medyası: İtalya, Avrupa için Putin’e hizmet eden ‘Truva Atına’ dönüşebilir
25 Temmuz, 21:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала