https://tr.sputniknews.com/20220730/haftalik-koronavirus-tablosu-yayinlandi-1059306672.html

Haftalık koronavirüs tablosu yayınlandı

Haftalık koronavirüs tablosu yayınlandı

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı haftalık koronavirüs tablosuna göre 18-24 Temmuz arasında vaka sayısı 365 bin 424 olarak kayda geçti. 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T07:40+0300

2022-07-30T07:40+0300

2022-07-30T07:40+0300

koronavirüs

koronavirüs

tablo

sağlık bakanlığı

vaka

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Haftalık koronavirüs tablosu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden açıklandı. Buna göre, tabloda yer alan verilere göre, 18-24 Temmuz'da haftalık vaka sayısı 365 bin 424 oldu.18-24 Temmuz haftasında koronavirüsten 157 kişi hayatını kaybederken 265 bin 962 kişi ise iyileşti. Toplam Vaka Sayısı 15 milyon 889 bin 495 olduğu açıklandı.Hayatını kaybedenlerin toplam sayısının da 99 bin 341 kişi olduğu kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220726/istanbul-il-saglik-muduru-vaka-sayilarindaki-artis-dususe-gecti-1059150925.html

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koronavirüs, tablo, sağlık bakanlığı, vaka