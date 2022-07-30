https://tr.sputniknews.com/20220730/haftalik-koronavirus-tablosu-yayinlandi-1059306672.html
Haftalık koronavirüs tablosu yayınlandı
Haftalık koronavirüs tablosu yayınlandı
Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı haftalık koronavirüs tablosuna göre 18-24 Temmuz arasında vaka sayısı 365 bin 424 olarak kayda geçti. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T07:40+0300
2022-07-30T07:40+0300
2022-07-30T07:40+0300
koronavirüs
koronavirüs
tablo
sağlık bakanlığı
vaka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054044135_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_58bac568668f65fd9c1b1fca45bd6d6b.jpg
Haftalık koronavirüs tablosu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden açıklandı. Buna göre, tabloda yer alan verilere göre, 18-24 Temmuz'da haftalık vaka sayısı 365 bin 424 oldu.18-24 Temmuz haftasında koronavirüsten 157 kişi hayatını kaybederken 265 bin 962 kişi ise iyileşti. Toplam Vaka Sayısı 15 milyon 889 bin 495 olduğu açıklandı.Hayatını kaybedenlerin toplam sayısının da 99 bin 341 kişi olduğu kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220726/istanbul-il-saglik-muduru-vaka-sayilarindaki-artis-dususe-gecti-1059150925.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054044135_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6e33c3aa19e831cd9fd8ea3692c3ee5f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
koronavirüs, tablo, sağlık bakanlığı, vaka
Haftalık koronavirüs tablosu yayınlandı
Abone ol
Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı haftalık koronavirüs tablosuna göre 18-24 Temmuz arasında vaka sayısı 365 bin 424 olarak kayda geçti.
Haftalık koronavirüs tablosu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden açıklandı. Buna göre, tabloda yer alan verilere göre, 18-24 Temmuz'da haftalık vaka sayısı 365 bin 424 oldu.
18-24 Temmuz haftasında koronavirüsten 157 kişi hayatını kaybederken 265 bin 962 kişi ise iyileşti. Toplam Vaka Sayısı 15 milyon 889 bin 495 olduğu açıklandı.
Hayatını kaybedenlerin toplam sayısının da 99 bin 341 kişi olduğu kaydedildi.