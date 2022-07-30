Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220730/haftalik-koronavirus-tablosu-yayinlandi-1059306672.html
Haftalık koronavirüs tablosu yayınlandı
Haftalık koronavirüs tablosu yayınlandı
Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı haftalık koronavirüs tablosuna göre 18-24 Temmuz arasında vaka sayısı 365 bin 424 olarak kayda geçti. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T07:40+0300
2022-07-30T07:40+0300
koronavirüs
koronavirüs
tablo
sağlık bakanlığı
vaka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054044135_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_58bac568668f65fd9c1b1fca45bd6d6b.jpg
Haftalık koronavirüs tablosu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden açıklandı. Buna göre, tabloda yer alan verilere göre, 18-24 Temmuz'da haftalık vaka sayısı 365 bin 424 oldu.18-24 Temmuz haftasında koronavirüsten 157 kişi hayatını kaybederken 265 bin 962 kişi ise iyileşti. Toplam Vaka Sayısı 15 milyon 889 bin 495 olduğu açıklandı.Hayatını kaybedenlerin toplam sayısının da 99 bin 341 kişi olduğu kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220726/istanbul-il-saglik-muduru-vaka-sayilarindaki-artis-dususe-gecti-1059150925.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054044135_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6e33c3aa19e831cd9fd8ea3692c3ee5f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
koronavirüs, tablo, sağlık bakanlığı, vaka

Haftalık koronavirüs tablosu yayınlandı

07:40 30.07.2022
© AP Photo / Francisco SecoKoronavirüs- Maske- İstanbul
Koronavirüs- Maske- İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Abone olTelegram
Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı haftalık koronavirüs tablosuna göre 18-24 Temmuz arasında vaka sayısı 365 bin 424 olarak kayda geçti.
Haftalık koronavirüs tablosu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden açıklandı. Buna göre, tabloda yer alan verilere göre, 18-24 Temmuz'da haftalık vaka sayısı 365 bin 424 oldu.
18-24 Temmuz haftasında koronavirüsten 157 kişi hayatını kaybederken 265 bin 962 kişi ise iyileşti. Toplam Vaka Sayısı 15 milyon 889 bin 495 olduğu açıklandı.
Hayatını kaybedenlerin toplam sayısının da 99 bin 341 kişi olduğu kaydedildi.
koronavirüs, vaka - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
KORONAVİRÜS
İstanbul İl Sağlık Müdürü: Vaka sayılarındaki artış, düşüşe geçti
26 Temmuz, 13:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала