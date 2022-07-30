https://tr.sputniknews.com/20220730/hollandada-12-yasin-uzerindeki-herkese-hatirlatma-dozu-yapilacak-1059299390.html

Hollanda'da 12 yaşın üzerindeki herkese 'hatırlatma dozu' yapılacak

Hollanda'da 12 yaşın üzerindeki herkese 'hatırlatma dozu' yapılacak

Hollanda hükümeti, sonbahar öncesi oluşacak yeni bir Kovid-19 dalgasına karşı 12 yaşın üzerindekilere "hatırlatma dozu" yapılacağı bildirildi. 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T00:04+0300

2022-07-30T00:04+0300

2022-07-30T00:04+0300

koronavirüs

koronavirüs

hollanda

aşı

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Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı korumanın devam etmesi için yeniden ülke genelinde hatırlatma dozu uygulanacağını söyledi.Kuipers, sağlık uzmanları danışma heyetinin tavsiyesi üzerine Eylül ayının ortasından itibaren 12 yaşın üstündekilere hatırlatma dozu yapılacağını kaydetti.Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Kovid-19 aşısının geliştirilen versiyonunu onaylamasının ardından aşılamanın başlayacağına değinen Kuipers, son dozunun üzerinden 3 ay geçen herkesin hatırlama dozu alabileceğine dikkati çekti.Hollanda'da Haziran ayının ortasından bu yana yükselişe geçen Kovid-19 vaka sayıları, Temmuz ayının ortalarında günlük 6 binin üzerine çıkmıştı.Son 24 saatte 3 bin 238 kişinin testi pozitif çıkarken sağlık çalışanlarının Kovid-19’a yakalanması durumunda personel eksikliği sebebiyle sağlık hizmetlerinin aksamasından endişe ediliyor.

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koronavirüs, hollanda, aşı