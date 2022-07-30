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İmamoğlu: Oyunun ikinci perdesi Ankara'da oynanıyor
İmamoğlu: Oyunun ikinci perdesi Ankara'da oynanıyor
İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni nesil metrobüslerin tanıtım töreninde açıklama yaptı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T12:15+0300
2022-07-30T12:21+0300
politika
ibb
ekrem imamoğlu
metrobüs
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İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni metrobüslerin tanıtım töreninde açıklamalarda bulundu. "Yerli ve yeni nesil metrobüslerimizi hizmete almaya devam ediyoruz. Ayrıca altı farklı şirkette İETT için çalışan 500 personeli bünyemize katmaktan mutluluk duyuyoruz." açıklamasını yapan İmamoğlu şunları söyledi:100 milyonlarca liralık metrobüsler topografya uyumsuzluğundan çürüdü, hiç mi vicdanınız sızlamadı?Oyunun ikinci perdesi Ankara’da oynanıyor. Bizi engellediler, 300 yeni metrobüs alımını onaylamadılar.Halk otobüslerini de İETT bünyesine dahil ederek, yol arkadaşlığımızı kurumsal hale getirerek, sistemli çalışmayı oraya da kazandırma kararı vermiştik. Artık 'o hatayı onlar yaptı, bizi ilgilendirmez' demiyoruz. Bütüncül bir hizmet kalitesi hedefliyoruz.Önceki dönemde tanesi 1.2 milyon euroya yani 23 milyon TL'ye Hollanda'dan 50 adet metrobüs alındı. Bu otobüsler İstanbul'a uygun olmadığı için çalışamıyor. Daha da kötüsü artık o firma da yok.Metrobüs araçlarımızın yaş ortalaması 10 yılın üzerine çıkmıştı. 300 yeni metrobüs almak için İBB Meclisi'nden oy birliğiyle karar aldık. Ancak 2 yıl olacak, hala Cumhurbaşkanlığından onay gelmedi. Biz de bu sefer 160 yeni aracı özkaynaklarımızla aldık.Önceki dönemde Hollanda'dan alınan ve bugün çalışamayan metrobüslerin tanesine 23 milyon TL ödendi. Biz ise belirli bir süre bakımı da dahil olmak üzere, taksitle tanesi 7.5 milyon TL'ye yerli metrobüs aldık.2018 yılında 4 İETT garajının işletmesi özel şirketlere verilmiş. Biz buna bugün son veriyoruz.
https://tr.sputniknews.com/20220228/ibb-baskani-imamoglu-yeni-metrobusleri-test-etti--1054310054.html
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ibb, ekrem imamoğlu, metrobüs

İmamoğlu: Oyunun ikinci perdesi Ankara'da oynanıyor

12:15 30.07.2022 (güncellendi: 12:21 30.07.2022)
© İBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy’deki kurum yatırımlarının bir bölümünü, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte yerinde inceledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy’deki kurum yatırımlarının bir bölümünü, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte yerinde inceledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© İBB/ONUR GUNAL
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İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni nesil metrobüslerin tanıtım töreninde açıklama yaptı.
İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni metrobüslerin tanıtım töreninde açıklamalarda bulundu. "Yerli ve yeni nesil metrobüslerimizi hizmete almaya devam ediyoruz. Ayrıca altı farklı şirkette İETT için çalışan 500 personeli bünyemize katmaktan mutluluk duyuyoruz." açıklamasını yapan İmamoğlu şunları söyledi:
100 milyonlarca liralık metrobüsler topografya uyumsuzluğundan çürüdü, hiç mi vicdanınız sızlamadı?

Oyunun ikinci perdesi Ankara’da oynanıyor. Bizi engellediler, 300 yeni metrobüs alımını onaylamadılar.
Halk otobüslerini de İETT bünyesine dahil ederek, yol arkadaşlığımızı kurumsal hale getirerek, sistemli çalışmayı oraya da kazandırma kararı vermiştik. Artık 'o hatayı onlar yaptı, bizi ilgilendirmez' demiyoruz. Bütüncül bir hizmet kalitesi hedefliyoruz.
Önceki dönemde tanesi 1.2 milyon euroya yani 23 milyon TL'ye Hollanda'dan 50 adet metrobüs alındı. Bu otobüsler İstanbul'a uygun olmadığı için çalışamıyor. Daha da kötüsü artık o firma da yok.
Metrobüs araçlarımızın yaş ortalaması 10 yılın üzerine çıkmıştı. 300 yeni metrobüs almak için İBB Meclisi'nden oy birliğiyle karar aldık. Ancak 2 yıl olacak, hala Cumhurbaşkanlığından onay gelmedi. Biz de bu sefer 160 yeni aracı özkaynaklarımızla aldık.

Önceki dönemde Hollanda'dan alınan ve bugün çalışamayan metrobüslerin tanesine 23 milyon TL ödendi. Biz ise belirli bir süre bakımı da dahil olmak üzere, taksitle tanesi 7.5 milyon TL'ye yerli metrobüs aldık.
2018 yılında 4 İETT garajının işletmesi özel şirketlere verilmiş. Biz buna bugün son veriyoruz.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
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İBB Başkanı İmamoğlu, yeni metrobüsleri test etti
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