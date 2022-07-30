https://tr.sputniknews.com/20220730/joe-bidenin-koronavirus-testi-yeniden-pozitif-cikti-hicbir-semptom-gostermiyorum-1059322256.html

Joe Biden'ın koronavirüs testi yeniden pozitif çıktı: 'Hiçbir semptom göstermiyorum'

Joe Biden'ın koronavirüs testi yeniden pozitif çıktı: 'Hiçbir semptom göstermiyorum'

Beyaz Saray doktoru Kevin O'Connor, ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testinin bir kez daha pozitif çıktığını ve izolasyon önlemlerinin devam edeceğini... 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T22:26+0300

2022-07-30T22:26+0300

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koronavirüs

koronavirüs

kovid-19

abd

joe biden

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ABD Başkanı Joe Biden, 9 gün önce koronavirüse yakalanmış ve karantinasının bitmesiyle görevine dönmüştü. Beyaz Saray'dan bugün yapılan açıklamaya göre, Biden'ın Kovid-19 testi yeniden pozitif çıktı ve karantinaya girdi.Testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Biden, "Bugün koronavirüs testim tekrar pozitif çıktı. Hiçbir semptomum yok ama etrafımdaki herkesin güvenliği için karantinaya gireceğim" dedi.

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koronavirüs, kovid-19, abd, joe biden