Joe Biden'ın koronavirüs testi yeniden pozitif çıktı: 'Hiçbir semptom göstermiyorum'
22:26 30.07.2022 (güncellendi: 22:32 30.07.2022)
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMJoe Biden
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
Beyaz Saray doktoru Kevin O'Connor, ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testinin bir kez daha pozitif çıktığını ve izolasyon önlemlerinin devam edeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, 9 gün önce koronavirüse yakalanmış ve karantinasının bitmesiyle görevine dönmüştü. Beyaz Saray'dan bugün yapılan açıklamaya göre, Biden'ın Kovid-19 testi yeniden pozitif çıktı ve karantinaya girdi.
Beyaz Saray doktoru Kevin O'Connor, ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testinin bir kez daha pozitif çıktığını ve izolasyon önlemlerinin devam edeceğini açıkladı— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 30, 2022
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Testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Biden, "Bugün koronavirüs testim tekrar pozitif çıktı. Hiçbir semptomum yok ama etrafımdaki herkesin güvenliği için karantinaya gireceğim" dedi.
Folks, today I tested positive for COVID again.— President Biden (@POTUS) July 30, 2022
This happens with a small minority of folks.
I’ve got no symptoms but I am going to isolate for the safety of everyone around me.
I’m still at work, and will be back on the road soon.