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Joe Biden'ın koronavirüs testi yeniden pozitif çıktı: 'Hiçbir semptom göstermiyorum'
Joe Biden'ın koronavirüs testi yeniden pozitif çıktı: 'Hiçbir semptom göstermiyorum'
Beyaz Saray doktoru Kevin O'Connor, ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testinin bir kez daha pozitif çıktığını ve izolasyon önlemlerinin devam edeceğini... 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T22:26+0300
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koronavirüs
koronavirüs
kovid-19
abd
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ABD Başkanı Joe Biden, 9 gün önce koronavirüse yakalanmış ve karantinasının bitmesiyle görevine dönmüştü. Beyaz Saray'dan bugün yapılan açıklamaya göre, Biden'ın Kovid-19 testi yeniden pozitif çıktı ve karantinaya girdi.Testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Biden, "Bugün koronavirüs testim tekrar pozitif çıktı. Hiçbir semptomum yok ama etrafımdaki herkesin güvenliği için karantinaya gireceğim" dedi.
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koronavirüs, kovid-19, abd, joe biden

Joe Biden'ın koronavirüs testi yeniden pozitif çıktı: 'Hiçbir semptom göstermiyorum'

22:26 30.07.2022 (güncellendi: 22:32 30.07.2022)
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
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Beyaz Saray doktoru Kevin O'Connor, ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testinin bir kez daha pozitif çıktığını ve izolasyon önlemlerinin devam edeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, 9 gün önce koronavirüse yakalanmış ve karantinasının bitmesiyle görevine dönmüştü. Beyaz Saray'dan bugün yapılan açıklamaya göre, Biden'ın Kovid-19 testi yeniden pozitif çıktı ve karantinaya girdi.
Testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Biden, "Bugün koronavirüs testim tekrar pozitif çıktı. Hiçbir semptomum yok ama etrafımdaki herkesin güvenliği için karantinaya gireceğim" dedi.
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