Kılıçdaroğlu: Bizim bir 6'lı masamız var, her birimiz ayrı bir partiyiz ama ortak bir görüşümüz var

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Kayseri'deki 57 mahalle muhtarının CHP'ye katılımı dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen törene katıldı.Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu herkesin bildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Tarihimizde olmadığımız kadar kamplaştık ve kutuplaştık bu doğru değil." ifadesini kullandı.Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:Bizim bir 6'lı masamız var. Her birimiz ayrı bir partiyiz aslında. Her birimizin programı ayrı. Ama her birimizin bir ortak görüşü var. Az önce söylediğim görüş. Türkiye'yi bir aydınlığa çıkarmak zorundayız, bir rayına oturtmak zorundayız."'Devletin geleceği tehlikede'"Devletin geleceği tehlikede" iddiasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, bunun kabul edilemeyeceğini söyledi. Türkiye'nin bütün komşuları ile dost olmak zorunda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Niye biz Suriye'nin içişlerine karışıyoruz? Neden kavga ediyoruz Suriyelilerle?" dedi.Türkiye'nin Ortadoğu coğrafyasıyla akraba olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, her iki tarafta da Türkler, Araplar ve Kürtlerin olduğuna dikkati çekti.Komşular arasında kız alıp verildiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Bu topraklarda yapılan ilk seçim muhtarlık seçimidir'Muhtarların toplumun kanaat önderleri olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, vatandaşların en rahat şekilde muhtarlara ulaşabildiğini söyledi.Bu topraklarda yapılan ilk seçimin 1833'de Kastamonu Taşköprü ilçesinde yapılan bir muhtarlık seçimi olduğunu anımsatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla 1833 yılında muhtarlık kurumu oluşturulmuşsa ve o tarihte bir muhtar seçimle gelmişse, sizin güçlü olmanız lazım. Siz ne kadar güçlü olursanız demokrasi de o kadar güçlü olur. O nedenle muhtarlık kurumunun güçlenmesi lazım. Artı sosyal yardımların muhtarlar eliyle dağıtılması lazım. Benim inancım böyledir. Çünkü bir mahallede bir köyde kimin fakir, kimin zengin olduğunu en iyi muhtar bilir." diye konuştu.Dünyanın değişimine Türkiye'nin de ayak uydurması ve teknolojisini geliştirmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, ayrıca siyasetçinin millete hesap vermek zorunda olduğunu dile getirdi.Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından temsili olarak 5 muhtara CHP rozeti taktı.

