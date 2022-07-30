https://tr.sputniknews.com/20220730/kuzey-afrika-ve-arap-yarimadasindan-col-sicaklari-geliyor-1059302674.html

Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası’ndan çöl sıcakları geliyor

Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası’ndan çöl sıcakları geliyor

Türkiye'de bugünden itibaren yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı 'eyyam-ı bahur'un etkisine girilecek. Güneyde hava sıcaklıkları yer yer 40 derecenin üzerinde... 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T01:22+0300

2022-07-30T01:22+0300

2022-07-30T01:25+0300

türkiye

yaz

çöl

afrika

arap yarımadası

aşırı sıcaklar

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Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.Yerini 'çöl sıcakları', 'cehennem sıcakları' ve 'Afrika sıcakları' gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, özellikle yurdun güney kesimlerinde etkisini göstermesi bekleniyor.İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye'nin bulunduğu konum nedeniyle temmuzun sonu ile ağustosun ilk günlerinde yılın en sıcak günlerini yaşadığını söyledi.Yılın en sıcak günlerine halkın "eyyam-ı bahur" adını verdiğini belirten Toros, "Eyyam-ı bahur, en sıcak günler anlamına gelmektedir. Bu dönemlerde Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası'ndaki çöl bölgeleri aşırı ısınıyor. Oralardaki sıcak hava kuzey bölgelere kadar taşınarak ülkemizi de etkiliyor" dedi.'İstanbul'da 32 dereceye çıkacak'Prof. Dr. Toros, eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Türkiye genelinde etkili olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:'10.00-16.00 arası çıkmayın'Vatandaşların sıcak günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Toros, özellikle güneş ışınlarının en dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalınmamasını tavsiye etti.Prof. Dr. Hüseyin Toros, sıcak günlerde açık renkli ve bol giysiler giyilerek vücudun güneş ışınlarından korunabileceğini dile getirerek, "Ayrıca bol su içmeli mümkünse güneş altındaki yorucu faaliyetleri ertelemeliyiz. Mümkün mertebe yorucu işleri günün daha serin saatlerinde yapmalı, çalışmak zorunda isek daha sık ​​mola vermeliyiz. Sıcak çarpması belirtilerinden birisi görülürse hemen sağlık kuruluşuna başvurmalıyız" diye konuştu.Nemin azalmasının orman yangınlarını arttırabildiğini aktaran Toros, özellikle bugünlerde ormanlık alanlarda daha dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.Eyyam-ı bahur nedir?Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine Eyyam-ı Bahur deniyor. Dilimize Arapçadan giren kelime yaz aylarının son zamanlarına doğru yaşanan yüksek dereceli sıcaklar için kullanılıyor.Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul ediliyor. Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer.Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.

https://tr.sputniknews.com/20220729/meteorolojiden-yuksek-sicaklik-ve-kuvvetli-ruzgar-uyarisi-1059261673.html

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yaz, çöl, afrika, arap yarımadası, aşırı sıcaklar