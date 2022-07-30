https://tr.sputniknews.com/20220730/letonyadan-abye-ruslara-turist-vizesi-verilmesini-yasaklama-cagrisi-1059322523.html
Letonya’dan AB'ye Ruslara turist vizesi verilmesini yasaklama çağrısı
Letonya’dan AB'ye Ruslara turist vizesi verilmesini yasaklama çağrısı
Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevich, Avrupa Birliği'ne (AB) Ruslara turist vizesi verilmesini yasaklama çağrısı yaptı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T22:41+0300
2022-07-30T22:41+0300
2022-07-30T22:41+0300
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ukrayna krizi
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turist vizesi
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Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevich, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, AB'ye Rus vatandaşlarına turist vizesi verilmesini yasaklama çağrısı yaparak, "AB'nin Rus vatandaşlarına turist vizesi yasağı getirme önerisini yineliyorum" ifadelerini kullandı.Daha önce Estonya, Rusya ve Belarus vatandaşlarına oturma izni ve çalışma vizesi vermeyi durdurmuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamada, AB ülkelerinin Rus vatandaşlarına Schengen vizesi verilmemesi senaryosunu dışlamadıklarını, Moskova'nın her türlü gelişmeye hazır olması gerektiği belirtilmişti.
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rusya, ukrayna krizi, letonya, vize, turist vizesi
Letonya’dan AB'ye Ruslara turist vizesi verilmesini yasaklama çağrısı
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Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevich, Avrupa Birliği'ne (AB) Ruslara turist vizesi verilmesini yasaklama çağrısı yaptı.
Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevich, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, AB'ye Rus vatandaşlarına turist vizesi verilmesini yasaklama çağrısı yaparak, "AB'nin Rus vatandaşlarına turist vizesi yasağı getirme önerisini yineliyorum" ifadelerini kullandı.
Daha önce Estonya, Rusya ve Belarus vatandaşlarına oturma izni ve çalışma vizesi vermeyi durdurmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamada, AB ülkelerinin Rus vatandaşlarına Schengen vizesi verilmemesi senaryosunu dışlamadıklarını, Moskova'nın her türlü gelişmeye hazır olması gerektiği belirtilmişti.