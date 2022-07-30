https://tr.sputniknews.com/20220730/letonyadan-abye-ruslara-turist-vizesi-verilmesini-yasaklama-cagrisi-1059322523.html

Letonya’dan AB'ye Ruslara turist vizesi verilmesini yasaklama çağrısı

Letonya’dan AB'ye Ruslara turist vizesi verilmesini yasaklama çağrısı

Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevich, Avrupa Birliği'ne (AB) Ruslara turist vizesi verilmesini yasaklama çağrısı yaptı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T22:41+0300

2022-07-30T22:41+0300

2022-07-30T22:41+0300

dünya

rusya

ukrayna krizi

letonya

vize

turist vizesi

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Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevich, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, AB'ye Rus vatandaşlarına turist vizesi verilmesini yasaklama çağrısı yaparak, "AB'nin Rus vatandaşlarına turist vizesi yasağı getirme önerisini yineliyorum" ifadelerini kullandı.Daha önce Estonya, Rusya ve Belarus vatandaşlarına oturma izni ve çalışma vizesi vermeyi durdurmuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamada, AB ülkelerinin Rus vatandaşlarına Schengen vizesi verilmemesi senaryosunu dışlamadıklarını, Moskova'nın her türlü gelişmeye hazır olması gerektiği belirtilmişti.

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rusya, ukrayna krizi, letonya, vize, turist vizesi