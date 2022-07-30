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Letonya’dan AB'ye Ruslara turist vizesi verilmesini yasaklama çağrısı
Letonya’dan AB'ye Ruslara turist vizesi verilmesini yasaklama çağrısı
Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevich, Avrupa Birliği'ne (AB) Ruslara turist vizesi verilmesini yasaklama çağrısı yaptı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T22:41+0300
2022-07-30T22:41+0300
dünya
rusya
ukrayna krizi
letonya
vize
turist vizesi
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Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevich, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, AB'ye Rus vatandaşlarına turist vizesi verilmesini yasaklama çağrısı yaparak, "AB'nin Rus vatandaşlarına turist vizesi yasağı getirme önerisini yineliyorum" ifadelerini kullandı.Daha önce Estonya, Rusya ve Belarus vatandaşlarına oturma izni ve çalışma vizesi vermeyi durdurmuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamada, AB ülkelerinin Rus vatandaşlarına Schengen vizesi verilmemesi senaryosunu dışlamadıklarını, Moskova'nın her türlü gelişmeye hazır olması gerektiği belirtilmişti.
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rusya, ukrayna krizi, letonya, vize, turist vizesi

Letonya’dan AB'ye Ruslara turist vizesi verilmesini yasaklama çağrısı

22:41 30.07.2022
© REUTERS / Ints KalninsLetonya - Rusya - bayrak
Letonya - Rusya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© REUTERS / Ints Kalnins
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Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevich, Avrupa Birliği'ne (AB) Ruslara turist vizesi verilmesini yasaklama çağrısı yaptı.
Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevich, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, AB'ye Rus vatandaşlarına turist vizesi verilmesini yasaklama çağrısı yaparak, "AB'nin Rus vatandaşlarına turist vizesi yasağı getirme önerisini yineliyorum" ifadelerini kullandı.
Daha önce Estonya, Rusya ve Belarus vatandaşlarına oturma izni ve çalışma vizesi vermeyi durdurmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamada, AB ülkelerinin Rus vatandaşlarına Schengen vizesi verilmemesi senaryosunu dışlamadıklarını, Moskova'nın her türlü gelişmeye hazır olması gerektiği belirtilmişti.
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