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Manş Denizi'ni yüzerek geçen Türkoğlu: Hem çok güzel bir duygu yaşıyorum hem de ölesiye yorgunum
Manş Denizi'ni yüzerek geçen Türkoğlu: Hem çok güzel bir duygu yaşıyorum hem de ölesiye yorgunum
Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu olmayı başaran Aysu Türkoğlu, zorlu bir 16 saat 28 dakika geçirdiğini ancak karaya ayak bastığında çok mutlu... 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T17:30+0300
2022-07-30T17:31+0300
spor
aysu türkoğlu
manş denizi
yüzücü
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21 yaşındaki yüzücü, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçmeyi başardı. Aysu, çok zor bir parkuru tamamladığını aktardı.Aysu, çok fazla dalga olduğunu aktararak, "Suya girdiğim andan itibaren dalgayla boğuştum. Metcezrin yan etkilerini gördük. Bitişe doğru tam karşımda deniz feneri gördüm. Tam oradan çıkacaktım ki akıntı beni sürükledi. Son 300-500 metre kala deniz fenerini kaçırdım. Sonra 3 saat daha yüzmem gerekti. Son gücümü kullandım. 'Kara nerede.' diyorum, tekneden ışık tuttular kayaya. Ayağıma bir şey çarptı, elimle dokundum kum. O an koşamadım bile. Yürüyerek çıktım. 'Çok şükür bitti.' dedim. Hem çok güzel bir duygu yaşıyorum hem de ölesiye yorgunum. Karaya ayak basınca çok mutlu oldum. 16 saat boyunca o an için yüzdüm." diye konuştu.Genç sporcu, parkur sırasında tekneden aldığı gıdalarla ilgili, "İlk başta 45 dakikada bir, bir şeyler veriyorlar. Daha sonra yarım saate bir bana ipe bağlı bir şekilde, tekneye dokunmam yasak, protein tozu gibi şeyler veriyorlar. Midem bulanırsa diye teknede bulundurduğum bisküvi de var. Sırasıyla bunları da aldım. Dalgadan dolayı 12 saati bulacağını düşünüyordum ama 16 saat çok sürpriz oldu. 50-55 kilometre daha fazla yüzmüş olabilirim." ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220730/aysu-turkoglu-mansi-yuzerek-gecen-en-genc-turk-sporcu-oldu--1059289524.html
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aysu türkoğlu, manş denizi, yüzücü

Manş Denizi'ni yüzerek geçen Türkoğlu: Hem çok güzel bir duygu yaşıyorum hem de ölesiye yorgunum

17:30 30.07.2022 (güncellendi: 17:31 30.07.2022)
© FotoğrafAysu Türkoğlu
Aysu Türkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© Fotoğraf
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Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu olmayı başaran Aysu Türkoğlu, zorlu bir 16 saat 28 dakika geçirdiğini ancak karaya ayak bastığında çok mutlu olduğunu söyledi.
21 yaşındaki yüzücü, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçmeyi başardı. Aysu, çok zor bir parkuru tamamladığını aktardı.
Aysu, çok fazla dalga olduğunu aktararak, "Suya girdiğim andan itibaren dalgayla boğuştum. Metcezrin yan etkilerini gördük. Bitişe doğru tam karşımda deniz feneri gördüm. Tam oradan çıkacaktım ki akıntı beni sürükledi. Son 300-500 metre kala deniz fenerini kaçırdım. Sonra 3 saat daha yüzmem gerekti. Son gücümü kullandım. 'Kara nerede.' diyorum, tekneden ışık tuttular kayaya. Ayağıma bir şey çarptı, elimle dokundum kum. O an koşamadım bile. Yürüyerek çıktım. 'Çok şükür bitti.' dedim. Hem çok güzel bir duygu yaşıyorum hem de ölesiye yorgunum. Karaya ayak basınca çok mutlu oldum. 16 saat boyunca o an için yüzdüm." diye konuştu.
Genç sporcu, parkur sırasında tekneden aldığı gıdalarla ilgili, "İlk başta 45 dakikada bir, bir şeyler veriyorlar. Daha sonra yarım saate bir bana ipe bağlı bir şekilde, tekneye dokunmam yasak, protein tozu gibi şeyler veriyorlar. Midem bulanırsa diye teknede bulundurduğum bisküvi de var. Sırasıyla bunları da aldım. Dalgadan dolayı 12 saati bulacağını düşünüyordum ama 16 saat çok sürpriz oldu. 50-55 kilometre daha fazla yüzmüş olabilirim." ifadelerini kullandı.
Aysu Türkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
YAŞAM
Aysu Türkoğlu, Manş'ı yüzerek geçen en genç Türk sporcu oldu
12:37
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