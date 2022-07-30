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Meteoroloji uyardı: Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yurt genelinde sıcak hava etkisini bugün de gösterecek. Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin... 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T10:43+0300
2022-07-30T10:43+0300
yaşam
meteoroloji
sıcaklık
uyarı
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Uzmanlar, saat 11.00 ile 16.00 arasında özellikle kronik hastalıkları olanların güneşe maruz kalmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Meteoroloji'den alınan verilere göre bazı illerde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
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meteoroloji, sıcaklık, uyarı

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak

10:43 30.07.2022
© DHAsıcak hava
sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© DHA
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Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yurt genelinde sıcak hava etkisini bugün de gösterecek. Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Uzmanlar, saat 11.00 ile 16.00 arasında özellikle kronik hastalıkları olanların güneşe maruz kalmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den alınan verilere göre bazı illerde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
Ankara: 35, az bulutlu ve açık.
İstanbul: 32, parçalı ve az bulutlu.
İzmir: 35, az bulutlu ve açık.
Kocaeli: 33, Parçalı ve az bulutlu.
Bursa: 34, parçalı ve az bulutlu.
Muğla: 38, az bulutlu ve açık.
Adana: 36, az bulutlu ve açık.
Antalya: 32, az bulutlu ve açık.
Diyarbakır: 41, az bulutlu ve açık.
Gaziantep: 38, az bulutlu ve açık.
Siirt: 40, az bulutlu ve açık.
Şanlıurfa: 41, az bulutlu ve açık.
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