https://tr.sputniknews.com/20220730/meteoroloji-uyardi-sicaklik-mevsim-normallerinin-uzerinde-olacak-1059309618.html

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yurt genelinde sıcak hava etkisini bugün de gösterecek. Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin... 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T10:43+0300

2022-07-30T10:43+0300

2022-07-30T10:43+0300

yaşam

meteoroloji

sıcaklık

uyarı

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Uzmanlar, saat 11.00 ile 16.00 arasında özellikle kronik hastalıkları olanların güneşe maruz kalmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Meteoroloji'den alınan verilere göre bazı illerde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meteoroloji, sıcaklık, uyarı