Meteoroloji uyardı: Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak
© DHAsıcak hava
© DHA
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yurt genelinde sıcak hava etkisini bugün de gösterecek. Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Uzmanlar, saat 11.00 ile 16.00 arasında özellikle kronik hastalıkları olanların güneşe maruz kalmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den alınan verilere göre bazı illerde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
Ankara: 35, az bulutlu ve açık.
İstanbul: 32, parçalı ve az bulutlu.
İzmir: 35, az bulutlu ve açık.
Kocaeli: 33, Parçalı ve az bulutlu.
Bursa: 34, parçalı ve az bulutlu.
Muğla: 38, az bulutlu ve açık.
Adana: 36, az bulutlu ve açık.
Antalya: 32, az bulutlu ve açık.
Diyarbakır: 41, az bulutlu ve açık.
Gaziantep: 38, az bulutlu ve açık.
Siirt: 40, az bulutlu ve açık.
Şanlıurfa: 41, az bulutlu ve açık.