https://tr.sputniknews.com/20220730/mustafa-sarigulun-merhaba-dedi-vatandas-gulme-krizine-girdi-1059323067.html
Mustafa Sarıgül 'merhaba' dedi, vatandaş gülme krizine girdi
Mustafa Sarıgül 'merhaba' dedi, vatandaş gülme krizine girdi
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Iğdır’da esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı Kasım Can ile diyaloğu sosyal medyada birçok beğeni aldı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T23:15+0300
2022-07-30T23:15+0300
2022-07-30T23:58+0300
türkiye
türkiye değişim partisi (tdp)
mustafa sarıgül
gülme krizi
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Kars'ın Digor ilçesi Arpalı köyünde yaşayan ‘gülen adam’ olarak bilinen Kasım Can, Iğdır’da alışveriş yaparken Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile karşılaştı.Bir anda gülmeye başlayan Kasım Can, Mustafa Sarıgül’ün ilgisini çekti. Sarıgül’ün merhaba, demesine gülerek karşılık veren Kasım Can, gülmeye devam edince Sarıgül, “Siz hiç konuşmaz mısınız, ya kardeşim enteresan Iğdır’dayım gülen ağa ile beraberim hiç konuşmuyor gülüyor, inşallah Allah bu gülen ağa gibi milletimizin de yüzünü güldürsün” dedi.Sarıgül ile Can daha sonra tokalaşarak ayrıldılar. Sosyal medyada Sarıgül’ün bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.
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türkiye değişim partisi (tdp), mustafa sarıgül, gülme krizi
Mustafa Sarıgül 'merhaba' dedi, vatandaş gülme krizine girdi
23:15 30.07.2022 (güncellendi: 23:58 30.07.2022) Abone ol
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Iğdır’da esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı Kasım Can ile diyaloğu sosyal medyada birçok beğeni aldı.
Kars'ın Digor ilçesi Arpalı köyünde yaşayan ‘gülen adam’ olarak bilinen Kasım Can, Iğdır’da alışveriş yaparken Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile karşılaştı.
Bir anda gülmeye başlayan Kasım Can, Mustafa Sarıgül’ün ilgisini çekti. Sarıgül’ün merhaba, demesine gülerek karşılık veren Kasım Can, gülmeye devam edince Sarıgül, “Siz hiç konuşmaz mısınız, ya kardeşim enteresan Iğdır’dayım gülen ağa ile beraberim hiç konuşmuyor gülüyor, inşallah Allah bu gülen ağa gibi milletimizin de yüzünü güldürsün” dedi.
Sarıgül ile Can daha sonra tokalaşarak ayrıldılar. Sosyal medyada Sarıgül’ün bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.