https://tr.sputniknews.com/20220730/nazilere-ait-tuvalet-kagidi-dahil-bir-dizi-esya-satista-hitlerin-saati-11-milyon-dolara-satildi-1059316996.html
Nazilere ait 'tuvalet kağıdı' dahil bir dizi eşya satışta: Hitler'in saati 1.1 milyon dolara satıldı
Nazilere ait 'tuvalet kağıdı' dahil bir dizi eşya satışta: Hitler'in saati 1.1 milyon dolara satıldı
Nazi lideri Adolf Hitler’e ait olduğu tahmin edilen saat, ABD’de bir müzayedede 1.1 milyon dolara satıldı. Müzayede de satışa sunulanlar arasında, kıdemli... 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T14:46+0300
2022-07-30T14:46+0300
2022-07-30T14:46+0300
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nazi almanyası
faşizm
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SkyNews'te yer alan habere göre, ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Chesapeake City'deki Alexander Tarihi Müzayede Evi'nde satışa çıkarıldı.Hitler’e 1933’te doğum günü hediyesi olarak verildiği düşünülen saat açık artırmayla 1.1 milyon dolara alıcı buldu.Müzayede evine göre, Fransız askerleri saati 1945’te Hitler’in Bavyera Alpleri’ndeki evi Berghof’tan 'hatıra' olarak aldı.Üzerinde gamalı haç (svastika) ve AH baş harflerinin yazılı olduğu saatin Huber marka olduğu bilgisi paylaşıldı.Açık artırmada satılan diğer eşyaların arasında Wehrmacht'ın (1935 ile 1945 yılları arasında Nazi Almanyası'nın silahlı kuvvetlerine verilen ad) 'kıdemli Nazi figürlerine' ait tuvalet kağıdı, çatal bıçak takımı ve şampanya bardaklarının yanı sıra Hitler'in sevgilisi Eva Braun'a ait köpeğinin tasması dahil dizi eşya olduğu da bildirildi.Öte yandan, açık artırma öncesi Yahudi liderler ilgili müzayede evini kınadı.34 Yahudi liderin yazdığı açık mektupta, saatin satışı "tiksindirici" olarak nitelendirildi ve Nazi eşyalarının müzayededen kaldırılması istendi.Daha önce, Nazilere ait çok sayıda parçayı satışa çıkaran müzayede evi, tarihi korumayı amaçladığını iddia etti.Hitler'in Münih'teki evinde bulunan, kendisine ait "Kavgam" kitabının kopyası, geçen yıl Alexander Tarihi Müzayede Evi'nde 20 bin 655 dolara satılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220509/moskovada-9-mayis-zafer-bayrami-kutlamalari-1056197895.html
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hitler, nazi, nazi almanyası, faşizm
Nazilere ait 'tuvalet kağıdı' dahil bir dizi eşya satışta: Hitler'in saati 1.1 milyon dolara satıldı
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Nazi lideri Adolf Hitler’e ait olduğu tahmin edilen saat, ABD’de bir müzayedede 1.1 milyon dolara satıldı. Müzayede de satışa sunulanlar arasında, kıdemli nazilere ait ait tuvalet kağıdı, çatal bıçak takımları ve şampanya kadehleri de yer aldı.
SkyNews'te yer alan habere göre,
ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Chesapeake City'deki Alexander Tarihi Müzayede Evi'nde satışa çıkarıldı.
Hitler’e 1933’te doğum günü hediyesi olarak verildiği düşünülen saat açık artırmayla 1.1 milyon dolara alıcı buldu.
Müzayede evine göre, Fransız askerleri saati 1945’te Hitler’in Bavyera Alpleri’ndeki evi Berghof’tan 'hatıra' olarak aldı.
Üzerinde gamalı haç (svastika) ve AH baş harflerinin yazılı olduğu saatin Huber marka olduğu bilgisi paylaşıldı.
Açık artırmada satılan diğer eşyaların arasında Wehrmacht'ın (1935 ile 1945 yılları arasında Nazi Almanyası'nın silahlı kuvvetlerine verilen ad) 'kıdemli Nazi figürlerine' ait tuvalet kağıdı, çatal bıçak takımı ve şampanya bardaklarının yanı sıra Hitler'in sevgilisi Eva Braun'a ait köpeğinin tasması dahil dizi eşya olduğu da bildirildi.
Öte yandan, açık artırma öncesi Yahudi liderler ilgili müzayede evini kınadı.
34 Yahudi liderin yazdığı açık mektupta, saatin satışı "tiksindirici" olarak nitelendirildi ve Nazi eşyalarının müzayededen kaldırılması istendi.
Daha önce, Nazilere ait çok sayıda parçayı satışa çıkaran müzayede evi, tarihi korumayı amaçladığını iddia etti.
Hitler'in Münih'teki evinde bulunan, kendisine ait "Kavgam" kitabının kopyası, geçen yıl Alexander Tarihi Müzayede Evi'nde 20 bin 655 dolara satılmıştı.