https://tr.sputniknews.com/20220730/personel-yemeginden-yilan-kafasi-cikan-havayolu-personele-sandvic-vermeye-basladi-1059320379.html

Personel yemeğinden ‘yılan kafası’ çıkan havayolu, personele sandviç vermeye başladı

Personel yemeğinden ‘yılan kafası’ çıkan havayolu, personele sandviç vermeye başladı

SunExpress Havayolları, uçakta kabin personeli yemeğinden çıktığı iddia edilen ‘yılan kafası’nın ardından uçuşlarında personele sandviç vermeye başladı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T18:32+0300

2022-07-30T18:32+0300

2022-07-30T18:32+0300

yaşam

uçak

yılan

sandviç

havayolu

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Haber.aero'nun özel haberine göre SunExpress, kabin ekibi yemeğinden çıktığı iddia edilen, ancak fiziki olarak varlığı ispat edilemeyen ‘yılan kafası’ olayından sonra Sancak Inflight Service’den personel ikram tedariğini durdurdu. Havayolu uçuşlarda ikram için ucuz fiyatlı bir markanın sandviçini tercih ettiği, ancak bu isteğinin ilgili ikram şirketi tarafından kalitesiz olması sebebiyle kabul görmemesi üzerine Dardanel markası üzerinde karar kılındığı öğrenildi.

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uçak, yılan, sandviç, havayolu