https://tr.sputniknews.com/20220730/personel-yemeginden-yilan-kafasi-cikan-havayolu-personele-sandvic-vermeye-basladi-1059320379.html
Personel yemeğinden ‘yılan kafası’ çıkan havayolu, personele sandviç vermeye başladı
Personel yemeğinden ‘yılan kafası’ çıkan havayolu, personele sandviç vermeye başladı
SunExpress Havayolları, uçakta kabin personeli yemeğinden çıktığı iddia edilen ‘yılan kafası’nın ardından uçuşlarında personele sandviç vermeye başladı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T18:32+0300
2022-07-30T18:32+0300
2022-07-30T18:32+0300
yaşam
uçak
yılan
sandviç
havayolu
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Haber.aero'nun özel haberine göre SunExpress, kabin ekibi yemeğinden çıktığı iddia edilen, ancak fiziki olarak varlığı ispat edilemeyen ‘yılan kafası’ olayından sonra Sancak Inflight Service’den personel ikram tedariğini durdurdu. Havayolu uçuşlarda ikram için ucuz fiyatlı bir markanın sandviçini tercih ettiği, ancak bu isteğinin ilgili ikram şirketi tarafından kalitesiz olması sebebiyle kabul görmemesi üzerine Dardanel markası üzerinde karar kılındığı öğrenildi.
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uçak, yılan, sandviç, havayolu
Personel yemeğinden ‘yılan kafası’ çıkan havayolu, personele sandviç vermeye başladı
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SunExpress Havayolları, uçakta kabin personeli yemeğinden çıktığı iddia edilen ‘yılan kafası’nın ardından uçuşlarında personele sandviç vermeye başladı.
Haber.aero'nun özel haberine
göre SunExpress, kabin ekibi yemeğinden çıktığı iddia edilen, ancak fiziki olarak varlığı ispat edilemeyen ‘yılan kafası’ olayından sonra Sancak Inflight Service’den personel ikram tedariğini durdurdu.
Havayolu uçuşlarda ikram için ucuz fiyatlı bir markanın sandviçini tercih ettiği, ancak bu isteğinin ilgili ikram şirketi tarafından kalitesiz olması sebebiyle kabul görmemesi üzerine Dardanel markası üzerinde karar kılındığı öğrenildi.