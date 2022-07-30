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RTÜK 'Jurassic World Kretase Kampı' dizisi hakkında inceleme başlattı
RTÜK 'Jurassic World Kretase Kampı' dizisi hakkında inceleme başlattı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix'te yayınlanan 'Jurassic World Kretase Kampı' dizisi hakkında inceleme başlatıldığını... 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T04:35+0300
2022-07-30T04:35+0300
yaşam
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
dizi
netflix
netflix türkiye
inceleme
jurassic world kretase kampı
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Netflix’te yayınlanan 'Jurassic World Kretase Kampı' hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi. Şahin, mesajında şun ifadeleri kullandı:
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RTÜK 'Jurassic World Kretase Kampı' dizisi hakkında inceleme başlattı

04:35 30.07.2022
© REUTERS / DADO RUVICNetflix
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix'te yayınlanan 'Jurassic World Kretase Kampı' dizisi hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Netflix’te yayınlanan 'Jurassic World Kretase Kampı' hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.
Şahin, mesajında şun ifadeleri kullandı:
"RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ediyoruz. Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek, değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız. Bu bilinçle,Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatılmıştır.”
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