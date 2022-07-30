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https://tr.sputniknews.com/20220730/rusyadaki-arhstoyanie-festivali-basladi-mutluluk-var-mi---1059310241.html
Rusya'daki Arhstoyanie Festivali başladı: Mutluluk var mı?
Rusya'daki Arhstoyanie Festivali başladı: Mutluluk var mı?
Rusya’nın başkenti Moskova’nın 200 km uzaklığında, Ugra Nehri kıyısında yer alan Nikola-Lenivets köyü, her yıl Arhstoyanie Açıkhava Sanat Festivali'ne katılmak... 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T15:28+0300
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rusya
mimar
eser
sergi
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Her yıl binlerce insan Rusya’nın başketi Moskova’nın 200 kilometre güneybatısındaki, Ugra Nehri kıyısındaki Nikola-Lenivets köyüne, heykel, sanat ve mimari güzellikleri görecekleri Arhstoyanie festivaline gidiyor. Festival hem Rusya’nın, hem de Avrupa’nın en büyük sanat festivali.1989 yılında kent hayatının karmaşasından kaçarak Nikola-Lenivets köyüne yerleşen Nikolai Polissky tarafından ilk olarak 2006 yılında düzenlenen açıkhava mimarlık ve sanat sergisi, onlarca sanatçının eserini, katılımcılar ile buluşturuyor. Tüm bunların yanı sıra festival boyunca konserler, dans gösterileri ve tiyatro oyunları da sergileniyor.
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rusya, mimar, eser, sergi, moskova, фото

Rusya'daki Arhstoyanie Festivali başladı: Mutluluk var mı?

15:28 30.07.2022 (güncellendi: 16:12 30.07.2022)
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Rusya’nın başkenti Moskova’nın 200 km uzaklığında, Ugra Nehri kıyısında yer alan Nikola-Lenivets köyü, her yıl Arhstoyanie Açıkhava Sanat Festivali'ne katılmak için gelen binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. İlk olarak 2006 yılında düzenlenen mimarlık festivalinin bu yılki teması ise, "Mutluluk var mı?' sorusuyla ziyaretçilerini karşılıyor.
Her yıl binlerce insan Rusya’nın başketi Moskova’nın 200 kilometre güneybatısındaki, Ugra Nehri kıyısındaki Nikola-Lenivets köyüne, heykel, sanat ve mimari güzellikleri görecekleri Arhstoyanie festivaline gidiyor. Festival hem Rusya’nın, hem de Avrupa’nın en büyük sanat festivali.

1989 yılında kent hayatının karmaşasından kaçarak Nikola-Lenivets köyüne yerleşen Nikolai Polissky tarafından ilk olarak 2006 yılında düzenlenen açıkhava mimarlık ve sanat sergisi, onlarca sanatçının eserini, katılımcılar ile buluşturuyor.

Tüm bunların yanı sıra festival boyunca konserler, dans gösterileri ve tiyatro oyunları da sergileniyor.
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına gir

'Sleep Sanatorium', Roman Sakin

&#x27;Sleep Sanatorium&#x27;, Roman Sakin - Sputnik Türkiye
1/17
© Sputnik / Павел Бедняков
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'Sleep Sanatorium', Roman Sakin

© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına gir

'Gilded Taurus', Vasiliy Shechetinin

&#x27;Gilded Taurus&#x27;, Vasiliy Shechetinin - Sputnik Türkiye
2/17
© Sputnik / Павел Бедняков
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'Gilded Taurus', Vasiliy Shechetinin

© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına gir

'The Rotunda', Alexander Broudsky

&#x27;The Rotunda&#x27;, Alexander Broudsky - Sputnik Türkiye
3/17
© Sputnik / Павел Бедняков
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'The Rotunda', Alexander Broudsky

© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına gir

Black Stripe

Black Stripe - Sputnik Türkiye
4/17
© Sputnik / Павел Бедняков
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Black Stripe

© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına gir

'Habitable Matter', Dmitry ve Elena Kovarga

&#x27;Habitable Matter&#x27;, Dmitry ve Elena Kovarga - Sputnik Türkiye
5/17
© Sputnik / Павел Бедняков
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'Habitable Matter', Dmitry ve Elena Kovarga

© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girПосетители на танцполе Leveldva Prizma на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние - 2022: счастье есть?" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
Фестиваль ландшафтных объектов Архстояние - 2022 - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Павел Бедняков
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Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girАнсамбль вязальщиц Le Tricoteuses на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние - 2022: счастье есть?" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
Фестиваль ландшафтных объектов Архстояние - 2022 - Sputnik Türkiye
7/17
© Sputnik / Павел Бедняков
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Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girПосетитель на танцполе Leveldva Prizma на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние - 2022: счастье есть?" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
Фестиваль ландшафтных объектов Архстояние - 2022 - Sputnik Türkiye
8/17
© Sputnik / Павел Бедняков
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Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girДевушка танцует на танцполе Leveldva Prizma на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние - 2022: счастье есть?" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
Фестиваль ландшафтных объектов Архстояние - 2022 - Sputnik Türkiye
9/17
© Sputnik / Павел Бедняков
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Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girАрт-объект "Шесть соток" Александра Бродского на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние - 2022: счастье есть?" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
Фестиваль ландшафтных объектов Архстояние - 2022 - Sputnik Türkiye
10/17
© Sputnik / Павел Бедняков
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Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girПосетители участвуют в перформансе "Санаторий сна" художника Романа Сакина на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние - 2022: счастье есть?" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
Фестиваль ландшафтных объектов Архстояние - 2022 - Sputnik Türkiye
11/17
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girПосетители участвуют в перформансе "Санаторий сна" художника Романа Сакина на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние - 2022: счастье есть?" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
Фестиваль ландшафтных объектов Архстояние - 2022 - Sputnik Türkiye
12/17
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girДевушка на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние - 2022: счастье есть?" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
Фестиваль ландшафтных объектов Архстояние - 2022 - Sputnik Türkiye
13/17
© Sputnik / Павел Бедняков
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Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girПосетители на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние - 2022: счастье есть?" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
Фестиваль ландшафтных объектов Архстояние - 2022 - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Павел Бедняков
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© Sputnik / Павел Бедняков
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© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girПартисипаторный проект режиссера Дмитрия Волкострелова "Встреча/Место" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние - 2022: счастье есть?" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
Фестиваль ландшафтных объектов Архстояние - 2022 - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girПосетитель у арт-объекта "Черная полоса" - бюро son architecture на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние - 2022: счастье есть?" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
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