Rusya'daki Arhstoyanie Festivali başladı: Mutluluk var mı?
15:28 30.07.2022 (güncellendi: 16:12 30.07.2022)
Rusya’nın başkenti Moskova’nın 200 km uzaklığında, Ugra Nehri kıyısında yer alan Nikola-Lenivets köyü, her yıl Arhstoyanie Açıkhava Sanat Festivali'ne katılmak için gelen binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. İlk olarak 2006 yılında düzenlenen mimarlık festivalinin bu yılki teması ise, "Mutluluk var mı?' sorusuyla ziyaretçilerini karşılıyor.
Her yıl binlerce insan Rusya’nın başketi Moskova’nın 200 kilometre güneybatısındaki, Ugra Nehri kıyısındaki Nikola-Lenivets köyüne, heykel, sanat ve mimari güzellikleri görecekleri Arhstoyanie festivaline gidiyor. Festival hem Rusya’nın, hem de Avrupa’nın en büyük sanat festivali.
1989 yılında kent hayatının karmaşasından kaçarak Nikola-Lenivets köyüne yerleşen Nikolai Polissky tarafından ilk olarak 2006 yılında düzenlenen açıkhava mimarlık ve sanat sergisi, onlarca sanatçının eserini, katılımcılar ile buluşturuyor.
Tüm bunların yanı sıra festival boyunca konserler, dans gösterileri ve tiyatro oyunları da sergileniyor.
1989 yılında kent hayatının karmaşasından kaçarak Nikola-Lenivets köyüne yerleşen Nikolai Polissky tarafından ilk olarak 2006 yılında düzenlenen açıkhava mimarlık ve sanat sergisi, onlarca sanatçının eserini, katılımcılar ile buluşturuyor.
Tüm bunların yanı sıra festival boyunca konserler, dans gösterileri ve tiyatro oyunları da sergileniyor.
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'Sleep Sanatorium', Roman Sakin
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'Gilded Taurus', Vasiliy Shechetinin
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'The Rotunda', Alexander Broudsky
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Black Stripe
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'Habitable Matter', Dmitry ve Elena Kovarga
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girПосетители на танцполе Leveldva Prizma на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние - 2022: счастье есть?" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girАнсамбль вязальщиц Le Tricoteuses на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние - 2022: счастье есть?" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girПосетитель на танцполе Leveldva Prizma на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние - 2022: счастье есть?" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girДевушка танцует на танцполе Leveldva Prizma на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние - 2022: счастье есть?" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girАрт-объект "Шесть соток" Александра Бродского на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние - 2022: счастье есть?" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girПосетители участвуют в перформансе "Санаторий сна" художника Романа Сакина на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние - 2022: счастье есть?" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girПосетители участвуют в перформансе "Санаторий сна" художника Романа Сакина на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние - 2022: счастье есть?" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girДевушка на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние - 2022: счастье есть?" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girПосетители на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние - 2022: счастье есть?" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
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© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girПартисипаторный проект режиссера Дмитрия Волкострелова "Встреча/Место" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние - 2022: счастье есть?" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girПосетитель у арт-объекта "Черная полоса" - бюро son architecture на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние - 2022: счастье есть?" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.