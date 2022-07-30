https://tr.sputniknews.com/20220730/rusyadaki-arhstoyanie-festivali-basladi-mutluluk-var-mi---1059310241.html

Rusya'daki Arhstoyanie Festivali başladı: Mutluluk var mı?

Rusya'daki Arhstoyanie Festivali başladı: Mutluluk var mı?

Rusya’nın başkenti Moskova’nın 200 km uzaklığında, Ugra Nehri kıyısında yer alan Nikola-Lenivets köyü, her yıl Arhstoyanie Açıkhava Sanat Festivali'ne katılmak... 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T15:28+0300

2022-07-30T15:28+0300

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multimedya

rusya

mimar

eser

sergi

moskova

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Her yıl binlerce insan Rusya’nın başketi Moskova’nın 200 kilometre güneybatısındaki, Ugra Nehri kıyısındaki Nikola-Lenivets köyüne, heykel, sanat ve mimari güzellikleri görecekleri Arhstoyanie festivaline gidiyor. Festival hem Rusya’nın, hem de Avrupa’nın en büyük sanat festivali.1989 yılında kent hayatının karmaşasından kaçarak Nikola-Lenivets köyüne yerleşen Nikolai Polissky tarafından ilk olarak 2006 yılında düzenlenen açıkhava mimarlık ve sanat sergisi, onlarca sanatçının eserini, katılımcılar ile buluşturuyor. Tüm bunların yanı sıra festival boyunca konserler, dans gösterileri ve tiyatro oyunları da sergileniyor.

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rusya, mimar, eser, sergi, moskova, фото