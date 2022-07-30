https://tr.sputniknews.com/20220730/rusyanin-bm-daimi-temsilci-yardimcisi-ukraynadaki-hedeflerimizden-vazgecmeyecegiz-1059307977.html
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı: Ukrayna'daki hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı: Ukrayna'daki hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusunu Nazilerden kurtarma hedefinden vazgeçmeyeceğini, Batılı ülkelerin... 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T09:46+0300
2022-07-30T09:46+0300
2022-07-30T09:46+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
dmitriy polyanskiy
tahıl
anlaşma
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/09/1042997075_0:117:1600:1017_1920x0_80_0_0_25c54a4e033eb72fd954b4a7ecd9748b.jpg
New York'taki BM Genel Merkezi'nde Ukrayna'daki duruma ilişkin düzenlenen BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Polyanskiy, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin ülkesindeki sivil tesisleri hedef aldığını ve daha sonra Rus birlikleri tarafından yapılmış gibi sunmaya çalışarak provokasyona yol açtıklarını ifade etti.Polyanskiy, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Lugansk Halk Cumhuriyeti topraklarını tamamen kurtardı. Donbass halkı bölgenin tüm topraklarının kontrolünü yeniden kazanacak. Ne zaman gerçekleşeceği sadece bir zaman meselesi" dedi.'Ukrayna'nın Yelenovka saldırısı, yalnızca Ukraynalı askerleri teslim olmaya teşvik edecek'Rus Büyükelçi, "ABD yapımı Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve Çoklu Namlulu Roketatar Sistem (MLRS) roketleri bugün erken saatlerde Donbass'ta Yelenovka yakınlarındaki bir gözaltı merkezini vurarak 50'den fazla Ukraynalı savaş suçlusunu öldürdü ancak bu korkutma taktiği, yalnızca Ukraynalı askerleri teslim olmaya teşvik edecek" dedi.Kiev'e teslim edilen silahları ve Ukrayna topraklarında kalan paralı askerleri meşru askeri hedefler olarak vurmaya devam edeceklerini söyleyen Polyanskiy, "Ukrayna rejimi, Batılı eğitmenlerin yönlendirmesi ve gözetiminde kullandığı son teknoloji çoklu roketatarları almaya başladığına göre, Batılı devletlerin doğrudan çatışmaya dahil olduğu bir noktaya yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.'İstanbul anlaşmalarının bir an önce tam anlamıyla uygulanmaya başlamasını umuyoruz'Polyanskiy, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşması ve hemen sonrasındaki Odessa saldırısı hakkında şu ifadeleri kullandı: "26 Temmuz'da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM temsilcilerinden oluşan Müşterek Koordinasyon Merkezi, Ukrayna limanlarından tahılın güvenli taşınmasını kolaylaştırmak için çalışmalarına başladı. İstanbul anlaşmalarının bir an önce tam anlamıyla uygulanmaya başlamasını temenni ederiz. Bu arada, Odessa Limanı'na askeri mal ve tesislerin yerleştirilmesi, tahıl anlaşmasının başarılı bir şekilde uygulanmasını pek destekleyemez. 23 Temmuz'da ABD tarafından teslim edilen bir Ukrayna askeri gemisini ve bir Harpoon gemi savar füze deposunu ortadan kaldırdığımızda olduğu gibi, bu tür kargoları ve tesisleri yok etmeye devam edeceğiz. İmzaladığımız anlaşmada hiçbir şey, Ukrayna'nın silahsızlandırılması hedefimize ilerlememizi engellemiyor."Rus diplomat, Batılı devletleri, Avrupa'nın tam merkezinde yasadışı silah kaçakçılığı için bölgesel bir merkez yaratmakla ve ikiyüzlülükle suçlayarak, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının Rusya'nın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyeceği mesajını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220727/ukrayna-gida-anlasmasi-kapsaminda-odessa-cernomorsk-ve-yujniy-limanlari-yeniden-faaliyete-gecti--1059200368.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/09/1042997075_0:0:1600:1201_1920x0_80_0_0_116cee3da1cf3cf9ebf8e474d3829804.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, dmitriy polyanskiy, tahıl, anlaşma, abd
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı: Ukrayna'daki hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz
Abone ol
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusunu Nazilerden kurtarma hedefinden vazgeçmeyeceğini, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği uzun menzilli silahların sadece provokasyonları artıracağını vurguladı.
New York'taki BM Genel Merkezi'nde Ukrayna'daki duruma ilişkin düzenlenen BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Polyanskiy, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin ülkesindeki sivil tesisleri hedef aldığını ve daha sonra Rus birlikleri tarafından yapılmış gibi sunmaya çalışarak provokasyona yol açtıklarını ifade etti.
Polyanskiy, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Lugansk Halk Cumhuriyeti topraklarını tamamen kurtardı. Donbass halkı bölgenin tüm topraklarının kontrolünü yeniden kazanacak. Ne zaman gerçekleşeceği sadece bir zaman meselesi" dedi.
'Ukrayna'nın Yelenovka saldırısı, yalnızca Ukraynalı askerleri teslim olmaya teşvik edecek'
Rus Büyükelçi, "ABD yapımı Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve Çoklu Namlulu Roketatar Sistem (MLRS) roketleri bugün erken saatlerde Donbass'ta Yelenovka yakınlarındaki bir gözaltı merkezini vurarak 50'den fazla Ukraynalı savaş suçlusunu öldürdü ancak bu korkutma taktiği, yalnızca Ukraynalı askerleri teslim olmaya teşvik edecek" dedi.
Kiev'e teslim edilen silahları ve Ukrayna topraklarında kalan paralı askerleri meşru askeri hedefler olarak vurmaya devam edeceklerini söyleyen Polyanskiy, "Ukrayna rejimi, Batılı eğitmenlerin yönlendirmesi ve gözetiminde kullandığı son teknoloji çoklu roketatarları almaya başladığına göre, Batılı devletlerin doğrudan çatışmaya dahil olduğu bir noktaya yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
'İstanbul anlaşmalarının bir an önce tam anlamıyla uygulanmaya başlamasını umuyoruz'
Polyanskiy, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşması ve hemen sonrasındaki Odessa saldırısı hakkında şu ifadeleri kullandı: "26 Temmuz'da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM temsilcilerinden oluşan Müşterek Koordinasyon Merkezi, Ukrayna limanlarından tahılın güvenli taşınmasını kolaylaştırmak için çalışmalarına başladı. İstanbul anlaşmalarının bir an önce tam anlamıyla uygulanmaya başlamasını temenni ederiz. Bu arada, Odessa Limanı'na askeri mal ve tesislerin yerleştirilmesi, tahıl anlaşmasının başarılı bir şekilde uygulanmasını pek destekleyemez. 23 Temmuz'da ABD tarafından teslim edilen bir Ukrayna askeri gemisini ve bir Harpoon gemi savar füze deposunu ortadan kaldırdığımızda olduğu gibi, bu tür kargoları ve tesisleri yok etmeye devam edeceğiz. İmzaladığımız anlaşmada hiçbir şey, Ukrayna'nın silahsızlandırılması hedefimize ilerlememizi engellemiyor."
Rus diplomat, Batılı devletleri, Avrupa'nın tam merkezinde yasadışı silah kaçakçılığı için bölgesel bir merkez yaratmakla ve ikiyüzlülükle suçlayarak, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının Rusya'nın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyeceği mesajını verdi.