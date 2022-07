https://tr.sputniknews.com/20220730/rusyanin-bm-daimi-temsilci-yardimcisi-ukraynadaki-hedeflerimizden-vazgecmeyecegiz-1059307977.html

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı: Ukrayna'daki hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusunu Nazilerden kurtarma hedefinden vazgeçmeyeceğini, Batılı ülkelerin... 30.07.2022

New York'taki BM Genel Merkezi'nde Ukrayna'daki duruma ilişkin düzenlenen BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Polyanskiy, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin ülkesindeki sivil tesisleri hedef aldığını ve daha sonra Rus birlikleri tarafından yapılmış gibi sunmaya çalışarak provokasyona yol açtıklarını ifade etti.Polyanskiy, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Lugansk Halk Cumhuriyeti topraklarını tamamen kurtardı. Donbass halkı bölgenin tüm topraklarının kontrolünü yeniden kazanacak. Ne zaman gerçekleşeceği sadece bir zaman meselesi" dedi.'Ukrayna'nın Yelenovka saldırısı, yalnızca Ukraynalı askerleri teslim olmaya teşvik edecek'Rus Büyükelçi, "ABD yapımı Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve Çoklu Namlulu Roketatar Sistem (MLRS) roketleri bugün erken saatlerde Donbass'ta Yelenovka yakınlarındaki bir gözaltı merkezini vurarak 50'den fazla Ukraynalı savaş suçlusunu öldürdü ancak bu korkutma taktiği, yalnızca Ukraynalı askerleri teslim olmaya teşvik edecek" dedi.Kiev'e teslim edilen silahları ve Ukrayna topraklarında kalan paralı askerleri meşru askeri hedefler olarak vurmaya devam edeceklerini söyleyen Polyanskiy, "Ukrayna rejimi, Batılı eğitmenlerin yönlendirmesi ve gözetiminde kullandığı son teknoloji çoklu roketatarları almaya başladığına göre, Batılı devletlerin doğrudan çatışmaya dahil olduğu bir noktaya yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.'İstanbul anlaşmalarının bir an önce tam anlamıyla uygulanmaya başlamasını umuyoruz'Polyanskiy, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşması ve hemen sonrasındaki Odessa saldırısı hakkında şu ifadeleri kullandı: "26 Temmuz'da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM temsilcilerinden oluşan Müşterek Koordinasyon Merkezi, Ukrayna limanlarından tahılın güvenli taşınmasını kolaylaştırmak için çalışmalarına başladı. İstanbul anlaşmalarının bir an önce tam anlamıyla uygulanmaya başlamasını temenni ederiz. Bu arada, Odessa Limanı'na askeri mal ve tesislerin yerleştirilmesi, tahıl anlaşmasının başarılı bir şekilde uygulanmasını pek destekleyemez. 23 Temmuz'da ABD tarafından teslim edilen bir Ukrayna askeri gemisini ve bir Harpoon gemi savar füze deposunu ortadan kaldırdığımızda olduğu gibi, bu tür kargoları ve tesisleri yok etmeye devam edeceğiz. İmzaladığımız anlaşmada hiçbir şey, Ukrayna'nın silahsızlandırılması hedefimize ilerlememizi engellemiyor."Rus diplomat, Batılı devletleri, Avrupa'nın tam merkezinde yasadışı silah kaçakçılığı için bölgesel bir merkez yaratmakla ve ikiyüzlülükle suçlayarak, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının Rusya'nın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyeceği mesajını verdi.

