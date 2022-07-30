https://tr.sputniknews.com/20220730/sivasta-kkka-suphesiyle-olum-1059321105.html

Sivas'ta 'KKKA' şüphesiyle ölüm

Sivas'ta 'KKKA' şüphesiyle ölüm

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti. 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T19:16+0300

2022-07-30T19:16+0300

2022-07-30T19:16+0300

yaşam

sivas

kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

ölüm

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Hafik ilçesi Çınarlı köyünde yaşayan bir kişiye kene yapıştRahatsızlanan şahıs, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındıktan sonra hayatını kaybetti.

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sivas, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), ölüm