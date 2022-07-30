https://tr.sputniknews.com/20220730/sivasta-kkka-suphesiyle-olum-1059321105.html
Sivas'ta 'KKKA' şüphesiyle ölüm
Sivas'ta 'KKKA' şüphesiyle ölüm
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T19:16+0300
2022-07-30T19:16+0300
2022-07-30T19:16+0300
yaşam
sivas
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
ölüm
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Hafik ilçesi Çınarlı köyünde yaşayan bir kişiye kene yapıştRahatsızlanan şahıs, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındıktan sonra hayatını kaybetti.
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sivas, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), ölüm
Sivas'ta 'KKKA' şüphesiyle ölüm
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Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.
Hafik ilçesi Çınarlı köyünde yaşayan bir kişiye kene yapışt
Rahatsızlanan şahıs, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındıktan sonra hayatını kaybetti.