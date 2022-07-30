https://tr.sputniknews.com/20220730/suleyman-soylu-gecenin-ikisine-ucune-kadar-nasil-geziyorsaniz-aynisi-samda-olacak-1059321751.html

Süleyman Soylu: Gecenin ikisine, üçüne kadar nasıl geziyorsanız, aynısı Şam'da olacak

Süleyman Soylu: Gecenin ikisine, üçüne kadar nasıl geziyorsanız, aynısı Şam'da olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cudi Dağı'nda düzenlenen festivalde yatığı konuşmada "Gecenin ikisine, üçüne kadar Silopi'den Şırnak'a kadar, Cizre'ye kadar... 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T20:32+0300

2022-07-30T20:32+0300

2022-07-30T20:32+0300

politika

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süleyman soylu

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cizre

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Şırnak'ta bulunan Cudi Dağı'nda '2. Cudi Festivali' düzenlendi. Programa katılan Bakan Soylu, "Huzuru Diyarbakır'a, huzura Ağrı Dağı'na, huzuru Tendürek’e, huzuru evet Hakuk'tan Avaşin Basyan’a kadar huzuru Şam’a, huzuru Tahran’a, huzuru Bağdat'a, huzuru Yemen'e, huzuru Libya'ya, huzuru Balkanlar'a, Orta Doğu'ya ve ta Kafkasya'ya getirmek bizim sorumluluğumuzdur. Burada bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Gecenin ikisine, üçüne kadar Silopi'den Şırnak'a kadar, Cizre'ye kadar sokaklarda nasıl geziyorsanız, bilesiniz ki bir kardeşimiz olarak söylüyorum. Aynısı Şam'da olacak, aynısı Halep'te olacak, aynısı Bağdat'ta olacak, aynısı bütün Müslüman diyarlarda olacak" ifadesini kullandı.Bakan Soylu festivalde yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi:'Cudi Dağı konuşuyor'Bize tarihi ve medeniyetiyle ve geçmişimizle olan vuslatını anlatıyor. Diyor ki, ben bugün için Cudi Dağı diyor ki ben bugün güzelim. Çünkü sevdiklerimle beraberim. Diyor ki benim bana bırakılan emanetlere sahip çıkan bu nesle müteşekkirim.Dağlar konuşur mu? Dağlar konuşur. Onlar söz söyler. Ağaçlar konuşur mu? Anlarsanız onların tembihatları vardır. Çiçekler konuşur mu? Çiçekler konuşur. Çünkü onlar hepsi Cenabı Allah tarafından yaratıldılar. Kavgalar, dövüşler, kışkırtmalar, nifaklar ve fitneler bunlar her biri biraz önce anlattıklarımı engellemek içindir. Cudi Dağı konuşuyor. Terör bittiği için şenlik içerisinde, Cudi Dağı konuşuyor. Ben bugün neşeliyim. Dağlar neşelenir. Dağlar şenlenir. Dağlar hüzünlenir. Dağlar gözyaşı döker.'Müslümanlığınızla gurur duyun'Muharrem ayının bize emanetleri budur. Kardeşliğimiz, ve birliğimiz, kardeşliğin bittiği andan itibaren başımıza hangi felaketler geleceği Kerbela'da bize en büyük örnektir. Hiç bundan vazgeçmeyin, ne derlerse desinler. Esas siyaset Allah'ın bize emrettikleridir. Hiç bundan vazgeçmeyin. Günlük birtakım kelimelerin, cümle oyunlarının esareti içerisinde olmayın. Olmayalım, kıymetli hemşehrilerim dilinizle, Kürtlüğünüzle ve Müslümanlığınızla gurur duyun."

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cudi, cudi dağı, süleyman soylu, şam, cizre, halep