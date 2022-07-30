https://tr.sputniknews.com/20220730/turk-disislerinden-irandaki-sel-felaketi-icin-mesaj-1059305704.html
Türk Dışişleri'nden İran'daki sel felaketi için mesaj
Türk Dışişleri'nden İran'daki sel felaketi için mesaj
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İran'a başkent Tahran ve çevre bölgelerde yaşanan sel ve toprak kaymalarında meydana gelen can kayıplarından ötürü başsağlığı... 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T06:31+0300
2022-07-30T06:31+0300
2022-07-30T06:31+0300
dünya
türkiye
iran
başsağlığı
sel felaketi
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki sel felaketi için geçmiş olsun mesajı yayınladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran'da dün yaşanan sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Dost ve kardeş İran halkına ve İran hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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türkiye, iran, başsağlığı, sel felaketi
Türk Dışişleri'nden İran'daki sel felaketi için mesaj
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İran'a başkent Tahran ve çevre bölgelerde yaşanan sel ve toprak kaymalarında meydana gelen can kayıplarından ötürü başsağlığı diledi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki sel felaketi için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran'da dün yaşanan sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Dost ve kardeş İran halkına ve İran hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.