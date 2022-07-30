https://tr.sputniknews.com/20220730/turk-disislerinden-irandaki-sel-felaketi-icin-mesaj-1059305704.html

Türk Dışişleri'nden İran'daki sel felaketi için mesaj

Türk Dışişleri'nden İran'daki sel felaketi için mesaj

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İran'a başkent Tahran ve çevre bölgelerde yaşanan sel ve toprak kaymalarında meydana gelen can kayıplarından ötürü başsağlığı... 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T06:31+0300

2022-07-30T06:31+0300

2022-07-30T06:31+0300

dünya

türkiye

iran

başsağlığı

sel felaketi

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki sel felaketi için geçmiş olsun mesajı yayınladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran'da dün yaşanan sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Dost ve kardeş İran halkına ve İran hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

iran

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türkiye, iran, başsağlığı, sel felaketi