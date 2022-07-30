https://tr.sputniknews.com/20220730/twitter-elon-musk-davasinin-gorulecegi-tarih-belli-oldu-1059302703.html
Twitter-Elon Musk davasının görüleceği tarih belli oldu
Twitter-Elon Musk davasının görüleceği tarih belli oldu
Sosyal medya devi Twitter'ın, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiği için Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'a açtığı davada duruşma, 17-21 Ekim... 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T01:21+0300
2022-07-30T01:21+0300
2022-07-30T01:22+0300
yaşam
elon musk
twitter
satın alma
dava
tarih
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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın, yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını feshetmeye çalıştığı için Twitter'ın açtığı davada, duruşma için bir program hazırlandı.Delaware Mahkemesi'nin hazırladığı programa göre duruşma, 17-21 Ekim tarihleri arasında görülecek. Twitter, hisselerinde uğradığı zarar nedeniyle Elon Musk'tan tazminat talep ederken, Musk ise verilen bilgilerin doğru olmadığını söylüyor.Ne olmuştu?Twitter, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiği için Elon Musk'a geçen hafta dava açmıştı.Musk'ın, sosyal medya şirketi Twitter'ı satın alma anlaşmasını birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek feshettiği 8 Temmuz'da bildirilmişti.Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.Twitter'ın avukatı William Savitt tarafından Musk'ın avukatı Mike Ringler'e gönderilen mektupta ise Musk'ın anlaşmayı feshinin 'geçersiz ve haksız' olduğu, bunun anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin reddedildiği anlamına geldiği ifade edilmişti.Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshetmesi sonrası Twitter'ın hisse değeri, nisanda yapılan hisse başına 54.2 dolarlık teklifin altına inmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220719/twitter-musk-davasinin-gorulecegi-tarih-belli-oldu--1058903299.html
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elon musk, twitter , satın alma, dava, tarih
Twitter-Elon Musk davasının görüleceği tarih belli oldu
01:21 30.07.2022 (güncellendi: 01:22 30.07.2022) Abone ol
Sosyal medya devi Twitter'ın, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiği için Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'a açtığı davada duruşma, 17-21 Ekim tarihleri arasında görüleceği açıklandı.
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın, yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını feshetmeye çalıştığı için Twitter'ın açtığı davada, duruşma için bir program hazırlandı.
Delaware Mahkemesi'nin hazırladığı programa göre duruşma, 17-21 Ekim tarihleri arasında görülecek.
Twitter, hisselerinde uğradığı zarar nedeniyle Elon Musk'tan tazminat talep ederken, Musk ise verilen bilgilerin doğru olmadığını söylüyor.
Ne olmuştu?
Twitter, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiği için Elon Musk'a geçen hafta dava açmıştı.
Musk'ın, sosyal medya şirketi Twitter'ı satın alma anlaşmasını birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek feshettiği 8 Temmuz'da bildirilmişti.
Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.
Twitter'ın avukatı William Savitt tarafından Musk'ın avukatı Mike Ringler'e gönderilen mektupta ise Musk'ın anlaşmayı feshinin 'geçersiz ve haksız' olduğu, bunun anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin reddedildiği anlamına geldiği ifade edilmişti.
Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshetmesi sonrası Twitter'ın hisse değeri, nisanda yapılan hisse başına 54.2 dolarlık teklifin altına inmişti.