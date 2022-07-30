Ümit Özdağ: YÖK, Oğuzhan Uğur İle yapacağımız programı iptal etti, faşizminiz batsın
11:49 30.07.2022 (güncellendi: 11:52 30.07.2022)
© AAÜmit Özdağ
© AA
Ümit Özdağ, Nişantaşı Üniversitesi konferans salonunda katılacağı Oğuzdan Uğur’un sunduğu Açık Mikrofon programının YÖK tarafından iptal edildiğini söyledi. Oğuzhan Uğur programın saatini değişmediğini, yeni bir salon tuttuklarını duyurdu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 31 Temmuz’da Nişantaşı Üniversitesi konferans salonunda katılacağı Oğuzdan Uğur’un sunduğu Açık Mikrofon programının Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından iptal edildiğini söyledi.
“Bu programa Binali Yıldırım çıksaydı iptal eder miydiniz?” diye soran Özdağ, “Hatay’a giremezsin. Öncüpınar’a gidemezsin. Üniversiteye giremezsin. Faşizminiz batsın. Aşacağız” diye sitem etti.
Özdağ bir sonraki paylaşımında da, "YÖK salonu iptal etse de yarın bu programı yapacağız. Gerekirse sokakta yapacağız ama yapacağız. Oğuzhan Uğur programın yapılacağı yeni bir yer için arayış içinde" diye yazdı.
Özdağ bir sonraki paylaşımında da, "YÖK salonu iptal etse de yarın bu programı yapacağız. Gerekirse sokakta yapacağız ama yapacağız. Oğuzhan Uğur programın yapılacağı yeni bir yer için arayış içinde" diye yazdı.
YÖK Nişantaşı Üniversitesi konferans salonunda Oğuzhan Uğur İle 31 Temmuz’da yapacağımız Açık Mikrofon programını iptal etti. Bu programa Binali Yıldırım çıksaydı iptal eder miydiniz? Hatay’a giremezsin. Öncüpınar’a gidemezsin. Üniversiteye giremezsin. Faşizminiz batsın.Aşacağız.— Ümit Özdağ (@umitozdag) July 30, 2022
Oğuzhan Uğur: Başka bir salon tuttuk bile
Oğuzhan Uğur, Özdağ'ın paylaşımına yanıt olarak, "Hiç sorun değil. İptal yok. Saatler aynı. Başka bir salon tuttuk bile" diye yazdı. Uğur, "Onu da engellerlerse benim evin bahçesinde yaparız. Bu program çekilecek =) Ayrıca, tüm siyasi partilerin katılmayı kabul ettiği bir programı 'seçim propagandası' deyip engellemesiniz ya. Olsun! Düşmek yök" ifadelerini kullandı.
Hiç sorun değil. İptal yok. Saatler aynı. Başka bir salon tuttuk bile. Onu da engellerlerse benim evin bahçesinde yaparız. BU PROGRAM ÇEKİLECEK =) Ayrıca, tüm siyasi partilerin katılmayı kabul ettiği bir programı “seçim propagandası” deyip engellemesiniz ya 🤦🏻♂️ Olsun! Düşmek yök https://t.co/l8m4SuZan5— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) July 30, 2022
Özdağ: YÖK başkanını da aramızda görmek isteriz
Özdağ da Uğur'un paylaşımı sonrasında, " Sorun çözüldü. Yeni bir salon bulundu. YÖK başkanını da aramızda görmek isteriz. Yarın konum atarım" diye yazdı.