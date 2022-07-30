https://tr.sputniknews.com/20220730/venezuella-hukumetinden-ingiltereye-muhalif-lider-guaido-tepkisi-1059305017.html
Venezüella hükümetinden İngiltere'ye muhalif lider Guaido tepkisi
Venezüella hükümetinden İngiltere'ye muhalif lider Guaido tepkisi
Venezüella hükümeti, Londra Yüksek Mahkemesi'nin muhalif lider Juan Guaido'yu ülkenin meşru devlet başkanı kabul etmesini eleştirdi. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T04:27+0300
2022-07-30T04:27+0300
2022-07-30T04:27+0300
dünya
ingiltere
nicolas maduro
venezüella
tepki
juan guaido
venezüella’da darbe girişimi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104113/75/1041137528_0:8:1000:571_1920x0_80_0_0_24651a15f0feecd986f84e9c1c55cc26.jpg
Ülke basınında yer alan habere göre, Venezüella Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Londra Yüksek Mahkemesi'ne tepki göstererek, ülkenin tek meşru devlet başkanının Nicolas Maduro olduğunu söyledi.Devlet Kanalı VTV'ye açıklamalarda bulunan Rodriguez, İngiltere hükümetine çağrı yaparak, "Britanya hükümetine sesleniyorum: Düzeltme fırsatına sahipsiniz, Venezüellaile ilgili olarak uluslararası kamu hukukuna bağlı olarak düzeltin bunu. İngiliz hükümetinin Juan Guaido'nun bu ülkenin başkanı olduğunu iddia etmesi, Venezüellahalkını mirasından yoksun bırakmak anlamına gelir" ifadelerini kullandı.Rodriguez, isim vermeden Guaido'ya tepki göstererek, "Siyasi olarak Venezüella'da adalet olacak, burada Venezüella halkının varlıklarını çalma görevini üstlenen bu cani, aşırılıkçı, faşist grup için adalet olacak" şeklinde konuştu.Devlet Başkanı Maduro'nun ilerleyen günlerde bu konuya açıklık getireceğini vurgulayan Rodriguez, "Yatırım sisteminin temel kuralları çiğnendi. Kimse Birleşik Krallık'a yatırım yapmak istemeyecek, kimse altınlarını İngiltere Merkez Bankasına koymak istemeyecek çünkü basitçe çalabilirler" dedi.Londra Yüksek Mahkemesi, Maduro hükümetinin çeşitli dönemlerdeki taleplerine rağmen Venezüella'ya ait altın rezervlerini Guaido'nun isteklerini meşru sayarak bu ülkenin mevcut hükümetine iade etmiyor.İngiltere, Venezüella hükümetine altınlarını geri vermiyorVenezüella hükümetinin İngiltere Merkez Bankasının dondurduğu yaklaşık 1 milyar euro değerindeki altın rezervi için açtığı dava 2 Temmuz 2020'de reddedilmişti.İngiltere Yüksek Mahkemesinin kararında İngiltere'nin, Maduro yerine 'tartışmasız bir biçimde' muhalefet lideri Guaido'yu başkan olarak tanıdığı belirtilmişti.Venezüella'nın İngiltere Merkez Bankasındaki altınlarının değerinin 930 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.Guaido, rezervin iade edilmemesini istemiştiVenezüella yönetimi, ilk kez 2018'in sonunda İngiltere Merkez Bankasından altınları serbest bırakmasını talep etmişti.Bu talebi reddedilen Maduro hükümeti, altın rezervini Kovid-19 salgınıyla mücadelede kullanmak istediğini belirterek, İngiltere Merkez Bankası aleyhine mayısta dava açmıştı.Dava dosyasında, altınların bir kısmının satılmasıyla elde edilecek paranın, başka amaçlarla kullanılmadığından emin olunması için doğrudan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na (UNDP) aktarılabileceği belirtilmişti.Kendisini başkan ilan eden Guaido, 'altınların başka amaçlarla kullanılacağı' iddiasıyla rezervin iade edilmemesini istemişti.Devlet Başkanı Maduro'yu görevi bırakmaya zorlamak için yaptırım uygulayan ABD, bu yaptırımların ihlali konusunda diğer ülkeler, yabancı bankalar ve şirketleri tehdit etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220719/tarim-ve-orman-bakani-kirisci-venezuella-lideri-maduro-ile-gorustu-1058885345.html
ingiltere
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104113/75/1041137528_161:0:1000:629_1920x0_80_0_0_148d64974de701e6f29c45c7bf938ad5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, nicolas maduro, venezüella, tepki, juan guaido, venezüella’da darbe girişimi
Venezüella hükümetinden İngiltere'ye muhalif lider Guaido tepkisi
Abone ol
Venezüella hükümeti, Londra Yüksek Mahkemesi'nin muhalif lider Juan Guaido'yu ülkenin meşru devlet başkanı kabul etmesini eleştirdi.
Ülke basınında yer alan habere göre, Venezüella Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Londra Yüksek Mahkemesi'ne tepki göstererek, ülkenin tek meşru devlet başkanının Nicolas Maduro olduğunu söyledi.
Devlet Kanalı VTV'ye açıklamalarda bulunan Rodriguez, İngiltere hükümetine çağrı yaparak, "Britanya hükümetine sesleniyorum: Düzeltme fırsatına sahipsiniz, Venezüellaile ilgili olarak uluslararası kamu hukukuna bağlı olarak düzeltin bunu. İngiliz hükümetinin Juan Guaido'nun bu ülkenin başkanı olduğunu iddia etmesi, Venezüellahalkını mirasından yoksun bırakmak anlamına gelir" ifadelerini kullandı.
Rodriguez, isim vermeden Guaido'ya tepki göstererek, "Siyasi olarak Venezüella'da adalet olacak, burada Venezüella halkının varlıklarını çalma görevini üstlenen bu cani, aşırılıkçı, faşist grup için adalet olacak" şeklinde konuştu.
Devlet Başkanı Maduro'nun ilerleyen günlerde bu konuya açıklık getireceğini vurgulayan Rodriguez, "Yatırım sisteminin temel kuralları çiğnendi. Kimse Birleşik Krallık'a yatırım yapmak istemeyecek, kimse altınlarını İngiltere Merkez Bankasına koymak istemeyecek çünkü basitçe çalabilirler" dedi.
Londra Yüksek Mahkemesi, Maduro hükümetinin çeşitli dönemlerdeki taleplerine rağmen Venezüella'ya ait altın rezervlerini Guaido'nun isteklerini meşru sayarak bu ülkenin mevcut hükümetine iade etmiyor.
İngiltere, Venezüella hükümetine altınlarını geri vermiyor
Venezüella hükümetinin İngiltere Merkez Bankasının dondurduğu yaklaşık 1 milyar euro değerindeki altın rezervi için açtığı dava 2 Temmuz 2020'de reddedilmişti.
İngiltere Yüksek Mahkemesinin kararında İngiltere'nin, Maduro yerine 'tartışmasız bir biçimde' muhalefet lideri Guaido'yu başkan olarak tanıdığı belirtilmişti.
Venezüella'nın İngiltere Merkez Bankasındaki altınlarının değerinin 930 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.
Guaido, rezervin iade edilmemesini istemişti
Venezüella yönetimi, ilk kez 2018'in sonunda İngiltere Merkez Bankasından altınları serbest bırakmasını talep etmişti.
Bu talebi reddedilen Maduro hükümeti, altın rezervini Kovid-19 salgınıyla mücadelede kullanmak istediğini belirterek, İngiltere Merkez Bankası aleyhine mayısta dava açmıştı.
Dava dosyasında, altınların bir kısmının satılmasıyla elde edilecek paranın, başka amaçlarla kullanılmadığından emin olunması için doğrudan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na (UNDP) aktarılabileceği belirtilmişti.
Kendisini başkan ilan eden Guaido, 'altınların başka amaçlarla kullanılacağı' iddiasıyla rezervin iade edilmemesini istemişti.
Devlet Başkanı Maduro'yu görevi bırakmaya zorlamak için yaptırım uygulayan ABD, bu yaptırımların ihlali konusunda diğer ülkeler, yabancı bankalar ve şirketleri tehdit etmişti.