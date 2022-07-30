https://tr.sputniknews.com/20220730/yabanci-uyruklu-dilencinin-evi-ve-arabasi-oldugu-ortaya-cikti-1059301682.html
Yabancı uyruklu dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı
Yabancı uyruklu dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T01:05+0300
2022-07-30T01:05+0300
2022-07-30T01:07+0300
türkiye
yabancı uyruklu
dilenci
ev
araba
bursa
gemlik
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Gemlik ilçesi Doktor Ziya Kaya Mahallesi’nde Yalova yolu üzerinde çocukların dilendirildiği ihbarı üzerine zabıta ekipleri olay yerine gitti. Zabıtaya mukavemet gösteren yabancı uyruklu şahıslar, Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne getirildi.Mustafa Maher isimli dilencinin üzerinden 570 TL çıkarken, aracında daha fazla para olduğu belirlendi. Eskişehir Odunpazarı’nda evi de olduğu öğrenilen şahıs, iki çocukla dilencilik yaptığını itiraf etti. Mustafa Maher ve Malik Ali Muhammed isimli şahıslara işlem yapılırken, dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konuldu.Olay yerindeki vatandaşların şahsın çocuklara kötü davrandığını ve zorla çalıştırdığını söyleyerek şikayetçi olduğu öğrenildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise güvenlik sorgulamasında şahısların suç kaydı olmadığını belirledi.
https://tr.sputniknews.com/20220612/bos-istanbulkart-ile-duygu-somurusu-yapan-dilenciye-sucustu-1057306553.html
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Yabancı uyruklu dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı
01:05 30.07.2022 (güncellendi: 01:07 30.07.2022) Abone ol
Bursa'nın Gemlik ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı.
Gemlik ilçesi Doktor Ziya Kaya Mahallesi’nde Yalova yolu üzerinde çocukların dilendirildiği ihbarı üzerine zabıta ekipleri olay yerine gitti. Zabıtaya mukavemet gösteren yabancı uyruklu şahıslar, Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne getirildi.
Mustafa Maher isimli dilencinin üzerinden 570 TL çıkarken, aracında daha fazla para olduğu belirlendi. Eskişehir Odunpazarı’nda evi de olduğu öğrenilen şahıs, iki çocukla dilencilik yaptığını itiraf etti.
Mustafa Maher ve Malik Ali Muhammed isimli şahıslara işlem yapılırken, dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konuldu.
Olay yerindeki vatandaşların şahsın çocuklara kötü davrandığını ve zorla çalıştırdığını söyleyerek şikayetçi olduğu öğrenildi.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise güvenlik sorgulamasında şahısların suç kaydı olmadığını belirledi.