Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220730/yabanci-uyruklu-dilencinin-evi-ve-arabasi-oldugu-ortaya-cikti-1059301682.html
Yabancı uyruklu dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı
Yabancı uyruklu dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T01:05+0300
2022-07-30T01:07+0300
türkiye
yabancı uyruklu
dilenci
ev
araba
bursa
gemlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1e/1059302205_0:0:661:371_1920x0_80_0_0_0f5424ef2589a9a9205112a30f1b4846.jpg
Gemlik ilçesi Doktor Ziya Kaya Mahallesi’nde Yalova yolu üzerinde çocukların dilendirildiği ihbarı üzerine zabıta ekipleri olay yerine gitti. Zabıtaya mukavemet gösteren yabancı uyruklu şahıslar, Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne getirildi.Mustafa Maher isimli dilencinin üzerinden 570 TL çıkarken, aracında daha fazla para olduğu belirlendi. Eskişehir Odunpazarı’nda evi de olduğu öğrenilen şahıs, iki çocukla dilencilik yaptığını itiraf etti. Mustafa Maher ve Malik Ali Muhammed isimli şahıslara işlem yapılırken, dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konuldu.Olay yerindeki vatandaşların şahsın çocuklara kötü davrandığını ve zorla çalıştırdığını söyleyerek şikayetçi olduğu öğrenildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise güvenlik sorgulamasında şahısların suç kaydı olmadığını belirledi.
https://tr.sputniknews.com/20220612/bos-istanbulkart-ile-duygu-somurusu-yapan-dilenciye-sucustu-1057306553.html
türkiye
bursa
gemlik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1e/1059302205_81:0:576:371_1920x0_80_0_0_b234ca9c6b3a63cf739ee555c028f68a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yabancı uyruklu, dilenci, ev, araba, bursa, gemlik

Yabancı uyruklu dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı

01:05 30.07.2022 (güncellendi: 01:07 30.07.2022)
© İHAYabancı uyruklu dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı
Yabancı uyruklu dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© İHA
Abone olTelegram
Bursa'nın Gemlik ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı.
Gemlik ilçesi Doktor Ziya Kaya Mahallesi’nde Yalova yolu üzerinde çocukların dilendirildiği ihbarı üzerine zabıta ekipleri olay yerine gitti. Zabıtaya mukavemet gösteren yabancı uyruklu şahıslar, Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne getirildi.
Mustafa Maher isimli dilencinin üzerinden 570 TL çıkarken, aracında daha fazla para olduğu belirlendi. Eskişehir Odunpazarı’nda evi de olduğu öğrenilen şahıs, iki çocukla dilencilik yaptığını itiraf etti.
Mustafa Maher ve Malik Ali Muhammed isimli şahıslara işlem yapılırken, dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konuldu.
Olay yerindeki vatandaşların şahsın çocuklara kötü davrandığını ve zorla çalıştırdığını söyleyerek şikayetçi olduğu öğrenildi.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise güvenlik sorgulamasında şahısların suç kaydı olmadığını belirledi.
dilenci - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
TÜRKİYE
Boş İstanbulkart ile duygu sömürüsü yapan dilenciye suçüstü
12 Haziran , 10:09
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала