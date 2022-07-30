https://tr.sputniknews.com/20220730/yabanci-uyruklu-dilencinin-evi-ve-arabasi-oldugu-ortaya-cikti-1059301682.html

Yabancı uyruklu dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı

Yabancı uyruklu dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-30T01:05+0300

2022-07-30T01:05+0300

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türkiye

yabancı uyruklu

dilenci

ev

araba

bursa

gemlik

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Gemlik ilçesi Doktor Ziya Kaya Mahallesi’nde Yalova yolu üzerinde çocukların dilendirildiği ihbarı üzerine zabıta ekipleri olay yerine gitti. Zabıtaya mukavemet gösteren yabancı uyruklu şahıslar, Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne getirildi.Mustafa Maher isimli dilencinin üzerinden 570 TL çıkarken, aracında daha fazla para olduğu belirlendi. Eskişehir Odunpazarı’nda evi de olduğu öğrenilen şahıs, iki çocukla dilencilik yaptığını itiraf etti. Mustafa Maher ve Malik Ali Muhammed isimli şahıslara işlem yapılırken, dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konuldu.Olay yerindeki vatandaşların şahsın çocuklara kötü davrandığını ve zorla çalıştırdığını söyleyerek şikayetçi olduğu öğrenildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise güvenlik sorgulamasında şahısların suç kaydı olmadığını belirledi.

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