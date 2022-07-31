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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220731/abdli-albay-mcgregor-ukrayna-icin-ayrilan-para-ukraynaya-hic-ulasmiyor-pentagona-donuyor-1059345666.html
ABD’li Albay McGregor: Ukrayna için ayrılan para Ukrayna'ya hiç ulaşmıyor, Pentagon’a dönüyor
ABD’li Albay McGregor: Ukrayna için ayrılan para Ukrayna'ya hiç ulaşmıyor, Pentagon’a dönüyor
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, Ukrayna’ya ‘yardım’ olarak ayrılan paranın aslında alıcıya ulaşmadan ABD’ye geri... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T19:59+0300
2022-07-31T19:59+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna krizi
ukrayna
para
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YouTube’daki Judging Freedom kanalına konuşan McGregor, “Parayı unutmamalıyız. Bütün bu milyarlarca dolar, neredeler? Büyük kısmı Ukrayna’ya hiç ulaşmıyor. Çok büyük miktardaki para, Avrupa’ya gönderilen teçhizat ve kaynaklardan dolayı orduya tazminat şeklinde Pentagon’da kalıyor” ifadesini kullandı.Ukrayna’ya ulaşmadan geri dönen paranın yeni teçhizat ve silah üretimine harcandığını anlatan askeri uzman, bu şema için “kısır döngü” ve “dolandırıcılık” nitelendirmesinde bulundu.
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abd, ukrayna krizi, ukrayna, para

ABD’li Albay McGregor: Ukrayna için ayrılan para Ukrayna'ya hiç ulaşmıyor, Pentagon’a dönüyor

19:59 31.07.2022
© REUTERS / Alexander DragoABD Savunma Bakanlığı - Pentagon
ABD Savunma Bakanlığı - Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© REUTERS / Alexander Drago
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ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, Ukrayna’ya ‘yardım’ olarak ayrılan paranın aslında alıcıya ulaşmadan ABD’ye geri döndüğünü belirtti.
YouTube’daki Judging Freedom kanalına konuşan McGregor, “Parayı unutmamalıyız. Bütün bu milyarlarca dolar, neredeler? Büyük kısmı Ukrayna’ya hiç ulaşmıyor. Çok büyük miktardaki para, Avrupa’ya gönderilen teçhizat ve kaynaklardan dolayı orduya tazminat şeklinde Pentagon’da kalıyor” ifadesini kullandı.
Ukrayna’ya ulaşmadan geri dönen paranın yeni teçhizat ve silah üretimine harcandığını anlatan askeri uzman, bu şema için “kısır döngü” ve “dolandırıcılık” nitelendirmesinde bulundu.
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