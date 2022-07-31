https://tr.sputniknews.com/20220731/abdli-albay-mcgregor-ukrayna-icin-ayrilan-para-ukraynaya-hic-ulasmiyor-pentagona-donuyor-1059345666.html

ABD’li Albay McGregor: Ukrayna için ayrılan para Ukrayna'ya hiç ulaşmıyor, Pentagon’a dönüyor

ABD’li Albay McGregor: Ukrayna için ayrılan para Ukrayna'ya hiç ulaşmıyor, Pentagon’a dönüyor

ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, Ukrayna’ya ‘yardım’ olarak ayrılan paranın aslında alıcıya ulaşmadan ABD’ye geri... 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T19:59+0300

2022-07-31T19:59+0300

2022-07-31T19:59+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna krizi

ukrayna

para

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YouTube’daki Judging Freedom kanalına konuşan McGregor, “Parayı unutmamalıyız. Bütün bu milyarlarca dolar, neredeler? Büyük kısmı Ukrayna’ya hiç ulaşmıyor. Çok büyük miktardaki para, Avrupa’ya gönderilen teçhizat ve kaynaklardan dolayı orduya tazminat şeklinde Pentagon’da kalıyor” ifadesini kullandı.Ukrayna’ya ulaşmadan geri dönen paranın yeni teçhizat ve silah üretimine harcandığını anlatan askeri uzman, bu şema için “kısır döngü” ve “dolandırıcılık” nitelendirmesinde bulundu.

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