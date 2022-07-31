https://tr.sputniknews.com/20220731/abdli-albay-mcgregor-ukrayna-icin-ayrilan-para-ukraynaya-hic-ulasmiyor-pentagona-donuyor-1059345666.html
ABD’li Albay McGregor: Ukrayna için ayrılan para Ukrayna'ya hiç ulaşmıyor, Pentagon’a dönüyor
ABD’li Albay McGregor: Ukrayna için ayrılan para Ukrayna'ya hiç ulaşmıyor, Pentagon’a dönüyor
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, Ukrayna’ya ‘yardım’ olarak ayrılan paranın aslında alıcıya ulaşmadan ABD’ye geri... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T19:59+0300
2022-07-31T19:59+0300
2022-07-31T19:59+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
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para
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YouTube’daki Judging Freedom kanalına konuşan McGregor, “Parayı unutmamalıyız. Bütün bu milyarlarca dolar, neredeler? Büyük kısmı Ukrayna’ya hiç ulaşmıyor. Çok büyük miktardaki para, Avrupa’ya gönderilen teçhizat ve kaynaklardan dolayı orduya tazminat şeklinde Pentagon’da kalıyor” ifadesini kullandı.Ukrayna’ya ulaşmadan geri dönen paranın yeni teçhizat ve silah üretimine harcandığını anlatan askeri uzman, bu şema için “kısır döngü” ve “dolandırıcılık” nitelendirmesinde bulundu.
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abd, ukrayna krizi, ukrayna, para
ABD’li Albay McGregor: Ukrayna için ayrılan para Ukrayna'ya hiç ulaşmıyor, Pentagon’a dönüyor
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ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, Ukrayna’ya ‘yardım’ olarak ayrılan paranın aslında alıcıya ulaşmadan ABD’ye geri döndüğünü belirtti.
YouTube’daki Judging Freedom
kanalına konuşan McGregor, “Parayı unutmamalıyız. Bütün bu milyarlarca dolar, neredeler? Büyük kısmı Ukrayna’ya hiç ulaşmıyor. Çok büyük miktardaki para, Avrupa’ya gönderilen teçhizat ve kaynaklardan dolayı orduya tazminat şeklinde Pentagon’da kalıyor”
ifadesini kullandı.
Ukrayna’ya ulaşmadan geri dönen paranın yeni teçhizat ve silah üretimine harcandığını anlatan askeri uzman, bu şema için “kısır döngü” ve “dolandırıcılık” nitelendirmesinde bulundu.