https://tr.sputniknews.com/20220731/ak-parti-sozcusu-celikten-cemevi-saldirilarina-tepki-hepimize-yapilmistir-amaci-bellidir-1059330337.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten cemevi saldırılarına tepki: ‘Hepimize yapılmıştır, amacı bellidir’
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten cemevi saldırılarına tepki: ‘Hepimize yapılmıştır, amacı bellidir’
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıya ilişkin, "Bu saldırılar hepimize yapılmıştır... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T10:34+0300
2022-07-31T10:34+0300
2022-07-31T10:34+0300
türkiye
ömer çelik
cemevi
saldırı
tepki
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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.Saldırıyı lanetleyen Çelik, şu değerlendirmede bulundu:
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ömer çelik, cemevi, saldırı, tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten cemevi saldırılarına tepki: ‘Hepimize yapılmıştır, amacı bellidir’
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıya ilişkin, "Bu saldırılar hepimize yapılmıştır, muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir" ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Saldırıyı lanetleyen Çelik, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu saldırılar hepimize yapılmıştır, muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir. Zanlı emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Kirli provokasyon boşa çıkarıldı. Saldırgan hukuk önünde hesabını verecektir. Canlarımızla birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun."