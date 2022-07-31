https://tr.sputniknews.com/20220731/ak-parti-sozcusu-celikten-cemevi-saldirilarina-tepki-hepimize-yapilmistir-amaci-bellidir-1059330337.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten cemevi saldırılarına tepki: ‘Hepimize yapılmıştır, amacı bellidir’

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten cemevi saldırılarına tepki: ‘Hepimize yapılmıştır, amacı bellidir’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıya ilişkin, "Bu saldırılar hepimize yapılmıştır... 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T10:34+0300

2022-07-31T10:34+0300

2022-07-31T10:34+0300

türkiye

ömer çelik

cemevi

saldırı

tepki

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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.Saldırıyı lanetleyen Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

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ömer çelik, cemevi, saldırı, tepki