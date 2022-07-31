Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220731/ak-partiden-istifa-eden-ethem-sancak-vatan-partisine-katiliyor-1059342769.html
AK Parti’den istifa eden Ethem Sancak Vatan Partisi’ne katılıyor
AK Parti’den istifa eden Ethem Sancak Vatan Partisi’ne katılıyor
AK Parti’den istifa eden Ethem Sancak, Doğu Perinçek’in genel başkanı olduğu Vatan Partisi’ne katılacak. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T17:10+0300
2022-07-31T17:10+0300
politika
ethem sancak
ak parti
vatan partisi
doğu perinçek
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102972/49/1029724988_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fc4c385797b482a3cc7b835873b5187a.jpg
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen ‘Türkiye’nin güvenliği ve NATO’ konferansında yaptığı konuşma nedeniyle AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilen Ethem Sancak, AK Parti'den istifa etmişti. Vatan Partisi tarafından yapılan açıklamada, Sancak'ın Vatan Partisi'ne katılacağı duyuruldu.Ethem Sancak, 2 Ağustos 2022 Salı günü saat 12.00’de Vatan Partisi İstanbul İl Merkezi’nde, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de katılacağı basın toplantısıyla Vatan Partisi’ne katılımını açıklayacak.
https://tr.sputniknews.com/20220614/ethem-sancak-tank-palet-fabrikasi-almadik-ihaleyi-aldik-carpitiyorlar-1057429879.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102972/49/1029724988_103:0:751:486_1920x0_80_0_0_10a48980081b91ac0d5956b979541529.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ethem sancak, ak parti, vatan partisi, doğu perinçek, recep tayyip erdoğan

AK Parti’den istifa eden Ethem Sancak Vatan Partisi’ne katılıyor

17:10 31.07.2022
© AAEthem Sancak
Ethem Sancak - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© AA
Abone olTelegram
AK Parti’den istifa eden Ethem Sancak, Doğu Perinçek’in genel başkanı olduğu Vatan Partisi’ne katılacak.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen ‘Türkiye’nin güvenliği ve NATO’ konferansında yaptığı konuşma nedeniyle AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilen Ethem Sancak, AK Parti'den istifa etmişti.
Vatan Partisi tarafından yapılan açıklamada, Sancak'ın Vatan Partisi'ne katılacağı duyuruldu.
Ethem Sancak, 2 Ağustos 2022 Salı günü saat 12.00’de Vatan Partisi İstanbul İl Merkezi’nde, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de katılacağı basın toplantısıyla Vatan Partisi’ne katılımını açıklayacak.
Ethem Sancak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
TÜRKİYE
Ethem Sancak: Tank-Palet Fabrikası almadık, ihaleyi aldık, çarpıtıyorlar
14 Haziran , 23:55
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала