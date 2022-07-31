https://tr.sputniknews.com/20220731/ak-partiden-istifa-eden-ethem-sancak-vatan-partisine-katiliyor-1059342769.html

AK Parti’den istifa eden Ethem Sancak Vatan Partisi’ne katılıyor

AK Parti’den istifa eden Ethem Sancak Vatan Partisi’ne katılıyor

AK Parti’den istifa eden Ethem Sancak, Doğu Perinçek’in genel başkanı olduğu Vatan Partisi’ne katılacak. 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T17:10+0300

2022-07-31T17:10+0300

2022-07-31T17:10+0300

politika

ethem sancak

ak parti

vatan partisi

doğu perinçek

recep tayyip erdoğan

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Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen ‘Türkiye’nin güvenliği ve NATO’ konferansında yaptığı konuşma nedeniyle AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilen Ethem Sancak, AK Parti'den istifa etmişti. Vatan Partisi tarafından yapılan açıklamada, Sancak'ın Vatan Partisi'ne katılacağı duyuruldu.Ethem Sancak, 2 Ağustos 2022 Salı günü saat 12.00’de Vatan Partisi İstanbul İl Merkezi’nde, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de katılacağı basın toplantısıyla Vatan Partisi’ne katılımını açıklayacak.

https://tr.sputniknews.com/20220614/ethem-sancak-tank-palet-fabrikasi-almadik-ihaleyi-aldik-carpitiyorlar-1057429879.html

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ethem sancak, ak parti, vatan partisi, doğu perinçek, recep tayyip erdoğan