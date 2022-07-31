https://tr.sputniknews.com/20220731/ambulansa-yol-vermeyen-dugun-konvoyuna-11-lira-ceza-sevinci-yasamaninsa-yeri-zamani-vardir-1059348368.html
Ambulansa yol vermeyen düğün konvoyuna 11 bin 56 lira ceza: 'Sevinci yaşamanınsa yeri zamanı vardır'
Ambulansa yol vermeyen düğün konvoyuna 11 bin 56 lira ceza: 'Sevinci yaşamanınsa yeri zamanı vardır'
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esenboğa Yolu üzerinde seyreden ambulansa yol vermeyen 10 sürücüye idari para cezası uygulandığını bildirdi. Olayla ilgili Sağlık... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T23:30+0300
2022-07-31T23:30+0300
2022-07-31T23:38+0300
türkiye
ambulans
ankara
ceza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057074071_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_519ac78992c9a4ca87a083c0566dde28.jpg
Emniyetten yapılan açıklamada, Kuzey Çevre Yolu Pursaklar varyantı havalimanı istikametinde dün para almak için düğün konvoyunun önünü keserek trafiğin durmasına sebebiyet veren bir sürücü ile ambulansın geçişine izin vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 9 sürücünün tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, bu sürücülere toplam 11 bin 56 lira idari para cezası uygulandığı ve bir sürücü hakkında da adli işlem başlatıldığı kaydedildi.Sağlık Bakanı Koca'dan açıklamaSağlık Bakanı Fahrettin Koca da trafikte ambulansların öncelik hakkı bulunduğunu hatırlattı.Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057074071_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_5e531b615d6eea3ca1cafb9cf14df684.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ambulans, ankara, ceza
Ambulansa yol vermeyen düğün konvoyuna 11 bin 56 lira ceza: 'Sevinci yaşamanınsa yeri zamanı vardır'
23:30 31.07.2022 (güncellendi: 23:38 31.07.2022) Abone ol
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esenboğa Yolu üzerinde seyreden ambulansa yol vermeyen 10 sürücüye idari para cezası uygulandığını bildirdi. Olayla ilgili Sağlık Bakanı Koca "Sevinci yaşamanınsa yeri, zamanı vardır" dedi.
Emniyetten yapılan açıklamada, Kuzey Çevre Yolu Pursaklar varyantı havalimanı istikametinde dün para almak için düğün konvoyunun önünü keserek trafiğin durmasına sebebiyet veren bir sürücü ile ambulansın geçişine izin vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 9 sürücünün tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu sürücülere toplam 11 bin 56 lira idari para cezası uygulandığı ve bir sürücü hakkında da adli işlem başlatıldığı kaydedildi.
Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da trafikte ambulansların öncelik hakkı bulunduğunu hatırlattı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Ankara'da 112 Acil Ambulansı, görevlendirildiği hastaya ulaşmaya çalışırken yolda bir düğün konvoyunun engeline takıldı. Bu olay sebebiyle bir kez daha hatırlatıyoruz: Trafikte öncelik ambulansındır. Acil müdahale ertelenemez, sevinci yaşamanınsa yeri, zamanı vardır."