https://tr.sputniknews.com/20220731/ambulansa-yol-vermeyen-dugun-konvoyuna-11-lira-ceza-sevinci-yasamaninsa-yeri-zamani-vardir-1059348368.html

Ambulansa yol vermeyen düğün konvoyuna 11 bin 56 lira ceza: 'Sevinci yaşamanınsa yeri zamanı vardır'

Ambulansa yol vermeyen düğün konvoyuna 11 bin 56 lira ceza: 'Sevinci yaşamanınsa yeri zamanı vardır'

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esenboğa Yolu üzerinde seyreden ambulansa yol vermeyen 10 sürücüye idari para cezası uygulandığını bildirdi. Olayla ilgili Sağlık... 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T23:30+0300

2022-07-31T23:30+0300

2022-07-31T23:38+0300

türkiye

ambulans

ankara

ceza

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Emniyetten yapılan açıklamada, Kuzey Çevre Yolu Pursaklar varyantı havalimanı istikametinde dün para almak için düğün konvoyunun önünü keserek trafiğin durmasına sebebiyet veren bir sürücü ile ambulansın geçişine izin vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 9 sürücünün tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, bu sürücülere toplam 11 bin 56 lira idari para cezası uygulandığı ve bir sürücü hakkında da adli işlem başlatıldığı kaydedildi.Sağlık Bakanı Koca'dan açıklamaSağlık Bakanı Fahrettin Koca da trafikte ambulansların öncelik hakkı bulunduğunu hatırlattı.Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ambulans, ankara, ceza