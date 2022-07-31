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Anahtarını evde unuttu: Eve girmek isterken havalandırma boşluğuna düştü
Anahtarını evde unuttu: Eve girmek isterken havalandırma boşluğuna düştü
Samsun'da anahtarını evde unutan 77 yaşındaki emekli öğretmen, 3. kattan ikinci kattaki evine girmeye çalışırken apartmanın havalandırma boşluğuna düştü. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
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Samsun'da, İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde yalnız yaşayan 77 yaşındaki emekli öğretmen Hasan K., anahtarını evde unutunca ikinci kattaki evine girmek için havalandırma boşluğunu kullanmak istedi. 3. kattaki havalandırma penceresinden havalandırma boşluğuna geçen emekli öğretmen, yangın merdiveninden aşağı inmek istedi. Bu sırada eli kurtulan Hasan K., 3. kattan birinci kata kadar düştü. Yaralanan yaşlı adam 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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türkiye, samsun, anahtar, yaşlı, ev

Anahtarını evde unuttu: Eve girmek isterken havalandırma boşluğuna düştü

13:51 31.07.2022
© İHA / MUHAMMER AYAnahtarı evde unuttu: Eve girmek isterken havalandırma boşluğuna düştü
Anahtarı evde unuttu: Eve girmek isterken havalandırma boşluğuna düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© İHA / MUHAMMER AY
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Samsun'da anahtarını evde unutan 77 yaşındaki emekli öğretmen, 3. kattan ikinci kattaki evine girmeye çalışırken apartmanın havalandırma boşluğuna düştü.
Samsun'da, İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde yalnız yaşayan 77 yaşındaki emekli öğretmen Hasan K., anahtarını evde unutunca ikinci kattaki evine girmek için havalandırma boşluğunu kullanmak istedi.
3. kattaki havalandırma penceresinden havalandırma boşluğuna geçen emekli öğretmen, yangın merdiveninden aşağı inmek istedi.
Bu sırada eli kurtulan Hasan K., 3. kattan birinci kata kadar düştü. Yaralanan yaşlı adam 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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