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https://tr.sputniknews.com/20220731/antalya-havalimaninda-kovid-19-salgini-sonrasinin-en-yogun-ucak-trafigi-yasandi-1059336912.html
Antalya Havalimanı'nda Kovid-19 salgını sonrasının en yoğun uçak trafiği yaşandı
Antalya Havalimanı'nda Kovid-19 salgını sonrasının en yoğun uçak trafiği yaşandı
Antalya Havalimanı'nda dün 1069 uçak trafiğine hizmet verilerek Kovid-10 salgını sonrasının en yüksek rakamına ulaşıldı. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T13:38+0300
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Antalya Havalimanı'nda dün Kovid-19 salgını sonrasının en yoğun uçak trafiği yaşandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Antalya Havalimanı'nda 30 Temmuz Cumartesi günü iç hatta 113, dış hatta 956 olmak üzere toplamda 1069 uçak trafiğine hizmet verilerek pandemi sonrasının en yüksek rakamına ulaşıldı" ifadesine yer verildi.Açıklamada, aynı gün yolcu trafiğinin ise iç hatta 18 bin 569, dış hatta 175 bin 619 olmak üzere toplam 194 bin 188 olarak gerçekleştiği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220729/kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-turkiye-turizmde-tekrar-rekor-kiracak-1059263847.html
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türkiye, turizm, antalya, turist, rekor

Antalya Havalimanı'nda Kovid-19 salgını sonrasının en yoğun uçak trafiği yaşandı

13:38 31.07.2022
© İHA / HURİYE FERAH VANLIAntalya turist, Antalya havalimanı
Antalya turist, Antalya havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© İHA / HURİYE FERAH VANLI
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Antalya Havalimanı'nda dün 1069 uçak trafiğine hizmet verilerek Kovid-10 salgını sonrasının en yüksek rakamına ulaşıldı.
Antalya Havalimanı'nda dün Kovid-19 salgını sonrasının en yoğun uçak trafiği yaşandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Antalya Havalimanı'nda 30 Temmuz Cumartesi günü iç hatta 113, dış hatta 956 olmak üzere toplamda 1069 uçak trafiğine hizmet verilerek pandemi sonrasının en yüksek rakamına ulaşıldı" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, aynı gün yolcu trafiğinin ise iç hatta 18 bin 569, dış hatta 175 bin 619 olmak üzere toplam 194 bin 188 olarak gerçekleştiği kaydedildi.
Antalya'da turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2021 yılına göre yüzde 162 arttı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
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