https://tr.sputniknews.com/20220731/asi-karsitlarinin-tehdit-ettigi-doktor-muayenehanesinde-olu-bulundu-ardinda-intihar-notu-birakti-1059325719.html

Aşı karşıtlarının tehdit ettiği doktor muayenehanesinde ölü bulundu: Ardında intihar notu bıraktı

Aşı karşıtlarının tehdit ettiği doktor muayenehanesinde ölü bulundu: Ardında intihar notu bıraktı

Avusturya'da aşı karşıtları ve pandemi komplo teorisyenlerinden ölüm tehdidi alan Lisa-Maria Kellermayr adlı doktor muayenehanesinde ölü bulundu. Savcılık... 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T05:45+0300

2022-07-31T05:45+0300

2022-07-31T05:45+0300

koronavirüs

avustralya

sağlıkta şiddet

doktor

aşı karşıtlığı

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Avusturyalı doktor Lisa-Maria Kellermayr pandemi boyunca aşı karşıtlarından ölüm tehditleri almıştı. Lisa-Maria Kellermayr'ın intihar ettiği açıklandı. Doktorun cesedi ofisinde bulundu.Salgın dönemi boyunca sık sık medyaya röportajlar veren Kellermayr, pandemiyle mücadele ve aşı olma mesajları vermişti.Haber Global'in aktardığına göre, savcılıktan yapılan açıklamada bir intihar notu bulunduğu ancak ölüm nedeninin açıklanması için otopsi sonucunun bekleneceği belirtildi.Avusturya geçtiğimiz günlerde Kovid-19 aşısını zorunlu kılma planından vazgeçmişti.Ülkede karantinalar ve aşı kampanyaları on binlerce kişi tarafından protesto edilmişti.Kellermayr'ın ölüm haberinin ardından hükümetten yapılan çağrıda doktorlara yönelik olarak yapılan yıldırma ve korku tacirliği kampanyalarına son verilmesi istendi.Sağlık Bakanı Johannes Rauch, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaşamını başka insanların sağlığı ve refahına adamış bir doktorun ölüm haberinin kendisini derinden sarstığını belirterek, "Ona ve beraberindeki çalışanlara yönelik tehditler acı bir gerçekti. İnsanlara olan nefret affedilemez. Bu nefret durmalı." ifadelerini kullandı.

avustralya

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avustralya, sağlıkta şiddet, doktor, aşı karşıtlığı