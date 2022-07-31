https://tr.sputniknews.com/20220731/asi-karsitlarinin-tehdit-ettigi-doktor-muayenehanesinde-olu-bulundu-ardinda-intihar-notu-birakti-1059325719.html
Aşı karşıtlarının tehdit ettiği doktor muayenehanesinde ölü bulundu: Ardında intihar notu bıraktı
Aşı karşıtlarının tehdit ettiği doktor muayenehanesinde ölü bulundu: Ardında intihar notu bıraktı
Avusturya'da aşı karşıtları ve pandemi komplo teorisyenlerinden ölüm tehdidi alan Lisa-Maria Kellermayr adlı doktor muayenehanesinde ölü bulundu. Savcılık... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T05:45+0300
2022-07-31T05:45+0300
2022-07-31T05:45+0300
koronavirüs
avustralya
sağlıkta şiddet
doktor
aşı karşıtlığı
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Avusturyalı doktor Lisa-Maria Kellermayr pandemi boyunca aşı karşıtlarından ölüm tehditleri almıştı. Lisa-Maria Kellermayr'ın intihar ettiği açıklandı. Doktorun cesedi ofisinde bulundu.Salgın dönemi boyunca sık sık medyaya röportajlar veren Kellermayr, pandemiyle mücadele ve aşı olma mesajları vermişti.Haber Global'in aktardığına göre, savcılıktan yapılan açıklamada bir intihar notu bulunduğu ancak ölüm nedeninin açıklanması için otopsi sonucunun bekleneceği belirtildi.Avusturya geçtiğimiz günlerde Kovid-19 aşısını zorunlu kılma planından vazgeçmişti.Ülkede karantinalar ve aşı kampanyaları on binlerce kişi tarafından protesto edilmişti.Kellermayr'ın ölüm haberinin ardından hükümetten yapılan çağrıda doktorlara yönelik olarak yapılan yıldırma ve korku tacirliği kampanyalarına son verilmesi istendi.Sağlık Bakanı Johannes Rauch, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaşamını başka insanların sağlığı ve refahına adamış bir doktorun ölüm haberinin kendisini derinden sarstığını belirterek, "Ona ve beraberindeki çalışanlara yönelik tehditler acı bir gerçekti. İnsanlara olan nefret affedilemez. Bu nefret durmalı." ifadelerini kullandı.
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avustralya, sağlıkta şiddet, doktor, aşı karşıtlığı
Aşı karşıtlarının tehdit ettiği doktor muayenehanesinde ölü bulundu: Ardında intihar notu bıraktı
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Avusturya'da aşı karşıtları ve pandemi komplo teorisyenlerinden ölüm tehdidi alan Lisa-Maria Kellermayr adlı doktor muayenehanesinde ölü bulundu. Savcılık odada bir intihar notu bulunduğunu açıkladı.
Avusturyalı doktor Lisa-Maria Kellermayr pandemi boyunca aşı karşıtlarından ölüm tehditleri almıştı. Lisa-Maria Kellermayr'ın intihar ettiği açıklandı. Doktorun cesedi ofisinde bulundu.
Salgın dönemi boyunca sık sık medyaya röportajlar veren Kellermayr, pandemiyle mücadele ve aşı olma mesajları vermişti.
Haber Global'in aktardığına
göre, savcılıktan yapılan açıklamada bir intihar notu bulunduğu ancak ölüm nedeninin açıklanması için otopsi sonucunun bekleneceği belirtildi.
Avusturya geçtiğimiz günlerde Kovid-19 aşısını zorunlu kılma planından vazgeçmişti.
Ülkede karantinalar ve aşı kampanyaları on binlerce kişi tarafından protesto edilmişti.
Kellermayr'ın ölüm haberinin ardından hükümetten yapılan çağrıda doktorlara yönelik olarak yapılan yıldırma ve korku tacirliği kampanyalarına son verilmesi istendi.
Sağlık Bakanı Johannes Rauch, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaşamını başka insanların sağlığı ve refahına adamış bir doktorun ölüm haberinin kendisini derinden sarstığını belirterek, "Ona ve beraberindeki çalışanlara yönelik tehditler acı bir gerçekti. İnsanlara olan nefret affedilemez. Bu nefret durmalı." ifadelerini kullandı.