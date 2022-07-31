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https://tr.sputniknews.com/20220731/ayni-hasta-tarafindan-iki-kez-saldiriya-ugrayan-doktor-yarin-yarim-kalan-isini-halledebilir-1059324547.html
Aynı hasta tarafından iki kez saldırıya uğrayan doktor: Yarın yarım kalan işini halledebilir
Aynı hasta tarafından iki kez saldırıya uğrayan doktor: Yarın yarım kalan işini halledebilir
Şanlıurfa'da bir şüpheli, tedavisini yapan nöbetçi doktor Sezer Eşfer'e sinirlenip kaldırım taşıyla saldırmaya çalıştı. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
sağlıkta şiddet
doktor
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Olay, 28 Temmuz gecesi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde meydana geldi. Bağımlı olduğu öne sürülen Ali K., uyuşturucu kullandığı sırada gözüne yapıştırıcı madde gelince acil servise gitti. Nöbetçi doktor Sezer Eşfer, gözünü yıkayıp tedavisini tamamladığı Ali K.'ye, risk oluşturacak bir durum olmadığını, genel muayene için göz doktoruna başvurması gerektiğini söyledi. Duruma öfkelenen Ali K., "Bana bakacaksınız" diyerek acil servis önünde söktüğü kaldırım taşıyla doktora saldırmaya kalkıştı. Hasta yakınlarının araya girmesiyle engellenen Ali K., hastane polisleri tarafından gözaltına alındı.Ali K., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece eylemi gerçekleştirmediği gerekçesiyle 15 saat sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yaşananların ardından bu kez alkollü olarak hastaneye gelen Ali K.'yi gören doktor Sezer Eşfer, sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi.Eşfer şu ifadeleri kullandı:
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sağlıkta şiddet, doktor

Aynı hasta tarafından iki kez saldırıya uğrayan doktor: Yarın yarım kalan işini halledebilir

01:22 31.07.2022 (güncellendi: 01:25 31.07.2022)
© DHAŞanlıurfa Hastanesi
Şanlıurfa Hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© DHA
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Şanlıurfa'da bir şüpheli, tedavisini yapan nöbetçi doktor Sezer Eşfer'e sinirlenip kaldırım taşıyla saldırmaya çalıştı. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheliyi yeniden hastanede gören doktor, duruma tepki gösterdi.
Olay, 28 Temmuz gecesi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde meydana geldi. Bağımlı olduğu öne sürülen Ali K., uyuşturucu kullandığı sırada gözüne yapıştırıcı madde gelince acil servise gitti. Nöbetçi doktor Sezer Eşfer, gözünü yıkayıp tedavisini tamamladığı Ali K.'ye, risk oluşturacak bir durum olmadığını, genel muayene için göz doktoruna başvurması gerektiğini söyledi.
Duruma öfkelenen Ali K., "Bana bakacaksınız" diyerek acil servis önünde söktüğü kaldırım taşıyla doktora saldırmaya kalkıştı. Hasta yakınlarının araya girmesiyle engellenen Ali K., hastane polisleri tarafından gözaltına alındı.
Ali K., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece eylemi gerçekleştirmediği gerekçesiyle 15 saat sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yaşananların ardından bu kez alkollü olarak hastaneye gelen Ali K.'yi gören doktor Sezer Eşfer, sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi.
Eşfer şu ifadeleri kullandı:
"Kendi ellerimle tedavisini yaptığım hasta şu taşla beni öldürmek için acil servisi bastı. Biz bunu hakedecek ne yaptık? Eylemi teşebbüs olarak kaldığından şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yarın gelip yarım kalan işini halledebilir. O zaman tutuklarsınız."
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