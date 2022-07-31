https://tr.sputniknews.com/20220731/bakan-kurum-cumhuriyet-tarihinin-en-buyuk-sosyal-konut-projesini-81-ilimizde-baslatiyor-olacagiz-1059340028.html

Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini, 81 ilimizde başlatıyor olacağız

Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini, 81 ilimizde başlatıyor olacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sosyal Konut Projeleri ile ilgili konuştu ve "İnşallah önümüzdeki ay itibariyle Cumhurbaşkanımızın... 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T15:34+0300

2022-07-31T15:34+0300

2022-07-31T15:36+0300

türkiye

murat kurum

çevre ve şehircilik bakanlığı

sosyal konut

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sosyal Konut Projeleri ile ilgili konuştu. Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

https://tr.sputniknews.com/20220729/bakan-kurum-2023-secimleri-kritik-bir-kavsak-noktasi-1059279202.html

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murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, sosyal konut