https://tr.sputniknews.com/20220731/bakan-kurum-cumhuriyet-tarihinin-en-buyuk-sosyal-konut-projesini-81-ilimizde-baslatiyor-olacagiz-1059340028.html
Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini, 81 ilimizde başlatıyor olacağız
Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini, 81 ilimizde başlatıyor olacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sosyal Konut Projeleri ile ilgili konuştu ve "İnşallah önümüzdeki ay itibariyle Cumhurbaşkanımızın... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T15:34+0300
2022-07-31T15:34+0300
2022-07-31T15:36+0300
türkiye
murat kurum
çevre ve şehircilik bakanlığı
sosyal konut
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sosyal Konut Projeleri ile ilgili konuştu. Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220729/bakan-kurum-2023-secimleri-kritik-bir-kavsak-noktasi-1059279202.html
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murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, sosyal konut
Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini, 81 ilimizde başlatıyor olacağız
15:34 31.07.2022 (güncellendi: 15:36 31.07.2022) Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sosyal Konut Projeleri ile ilgili konuştu ve "İnşallah önümüzdeki ay itibariyle Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini, 81 ilimizde başlatıyor olacağız" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sosyal Konut Projeleri ile ilgili konuştu. Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
İnşallah önümüzdeki ay itibariyle Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini, 81 ilimizde başlatıyor olacağız. Bu çerçevede aslında konutlarımızı yaptığımız alanlarla yüzde 50’sini yeşil alanlara terk ediyoruz.
Daha önce alışık olduğumuz gibi yeşil alanları şehrin dışına değil, şehrin merkezine millet bahçeleriyle yaparak aslında vatandaşlarımızın yeşil alanlarla iç içe yaşamasını sağlamaya gayret gösteriyoruz.