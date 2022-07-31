https://tr.sputniknews.com/20220731/besiktas-ek-kombine-satisi-yapacak-1059344274.html

Beşiktaş ek kombine satışı yapacak

Beşiktaş ek kombine satışı yapacak

Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi planlanan kombine satışına ulaşılmasına rağmen gelen yoğun talep üzerine ek kombine satışına karar... 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T18:20+0300

2022-07-31T18:20+0300

2022-07-31T18:20+0300

spor

beşiktaş

kombine

maç

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "13 Temmuz tarihinde satışa sunulan Vodafone Park 2022-2023 sezonu kombinelerine yoğun ilgi gösteren büyük Beşiktaş taraftarına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Yönetim kurulumuz, planlanan kombine satışına ulaşılmış olmasına rağmen taraftarlarımızdan gelen yoğun talep üzerine ek kombine satışı yapılmasına karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.Ek kombine satışının yarın saat 10.00’da başlayacağı ve 3 Ağustos Çarşamba günü saat 23.59'da sona ereceği belirtildi.

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beşiktaş, kombine, maç