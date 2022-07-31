Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220731/beyaz-pantolonumu-yeni-giydim-dedi-cocuga-vurdu-1059338618.html
'Beyaz pantolonumu yeni giydim' dedi, çocuğa vurdu
'Beyaz pantolonumu yeni giydim' dedi, çocuğa vurdu
İstanbul’da otobüste bir kadının yer verdiği yaşlı adam, ayağa kalkan çocuğun pantolonuna çarpması sonucu ortalığı birbirine kattı. Yaşlı adam hakaret ederek... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T14:09+0300
2022-07-31T14:36+0300
türkiye
istanbul
kavga
otobüs
çocuk
yaşlı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1f/1059338258_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7b9d17dc83980a7f5dbe2a1647ebde3b.jpg
Fatih-Taksim seferini yapan otobüste iddiaya göre, bir kadın çocuğuyla birlikte karşılıklı koltuklara oturarak seyahat etmeye başladı. Bir durakta yaşlı bir adam otobüse binince kadın karşısında oturan oğlunu kucağına alarak yaşlı adama yer verdi. Küçük çocuk koltuktan kalktığı sırada yaşlı adamın beyaz pantolonuna ayağı çarpınca yaşlı adam bağırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran anne ilk olarak çocuğunu alarak uzaklaştırmaya çalıştı, daha sonra da hakaret ederek bağıran yaşlı adama karşılık verdi. Bu sırada yaşlı adam elindeki ile vurmaya çalışınca kadınla adam arasında tartışma yaşandı. Otobüste bulunanlar ise yaşlı adama tepki gösterdi. Bir süre sonra otobüstekiler kadın ve çocuğunu alarak otobüsün arka kısmına götürüp koltuğa oturttu.Korkan küçük çocuğa otobüstekiler su verdiOtobüstekilerin yer vermesi ile arkada başka bir koltuğa oturan küçük çocuk, yaşadığı korku dolu anlar nedeniyle ağladı. Bu sırada otobüste bulunan bir kadın küçük çocuğa su vererek onu sakinleştirdi. Anne ise yaşadığı o anları, “Yer verdim, çocuğun ayağı pantolonuna değmiş, bu sebepten çocuğuma vurdu. Çocuğum çok korktu, ben de çok korktum” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220603/istanbul-metrosunda-kavga-yuruyen-merdivende-ters-takla-attilar-1056939015.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1f/1059338258_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_055561a3650a3100669d9df940108a99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, kavga, otobüs, çocuk, yaşlı

'Beyaz pantolonumu yeni giydim' dedi, çocuğa vurdu

14:09 31.07.2022 (güncellendi: 14:36 31.07.2022)
© İHA / SÜMER AVCI'Beyaz pantolonumu yeni giydim' dedi, çocuğa vurdu
'Beyaz pantolonumu yeni giydim' dedi, çocuğa vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© İHA / SÜMER AVCI
Abone olTelegram
İstanbul’da otobüste bir kadının yer verdiği yaşlı adam, ayağa kalkan çocuğun pantolonuna çarpması sonucu ortalığı birbirine kattı. Yaşlı adam hakaret ederek annesi ve çocuğuna bağırdı.
Fatih-Taksim seferini yapan otobüste iddiaya göre, bir kadın çocuğuyla birlikte karşılıklı koltuklara oturarak seyahat etmeye başladı.
Bir durakta yaşlı bir adam otobüse binince kadın karşısında oturan oğlunu kucağına alarak yaşlı adama yer verdi. Küçük çocuk koltuktan kalktığı sırada yaşlı adamın beyaz pantolonuna ayağı çarpınca yaşlı adam bağırmaya başladı.
Neye uğradığını şaşıran anne ilk olarak çocuğunu alarak uzaklaştırmaya çalıştı, daha sonra da hakaret ederek bağıran yaşlı adama karşılık verdi. Bu sırada yaşlı adam elindeki ile vurmaya çalışınca kadınla adam arasında tartışma yaşandı. Otobüste bulunanlar ise yaşlı adama tepki gösterdi. Bir süre sonra otobüstekiler kadın ve çocuğunu alarak otobüsün arka kısmına götürüp koltuğa oturttu.

Korkan küçük çocuğa otobüstekiler su verdi

Otobüstekilerin yer vermesi ile arkada başka bir koltuğa oturan küçük çocuk, yaşadığı korku dolu anlar nedeniyle ağladı. Bu sırada otobüste bulunan bir kadın küçük çocuğa su vererek onu sakinleştirdi. Anne ise yaşadığı o anları, “Yer verdim, çocuğun ayağı pantolonuna değmiş, bu sebepten çocuğuma vurdu. Çocuğum çok korktu, ben de çok korktum” dedi.
İstanbul metrosunda kavga: Yürüyen merdivende ters takla attılar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
TÜRKİYE
İstanbul metrosunda kavga: Yürüyen merdivende ters takla attılar
3 Haziran , 12:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала