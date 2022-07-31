https://tr.sputniknews.com/20220731/beyaz-pantolonumu-yeni-giydim-dedi-cocuga-vurdu-1059338618.html

'Beyaz pantolonumu yeni giydim' dedi, çocuğa vurdu

'Beyaz pantolonumu yeni giydim' dedi, çocuğa vurdu

İstanbul’da otobüste bir kadının yer verdiği yaşlı adam, ayağa kalkan çocuğun pantolonuna çarpması sonucu ortalığı birbirine kattı. Yaşlı adam hakaret ederek... 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T14:09+0300

2022-07-31T14:09+0300

2022-07-31T14:36+0300

türkiye

istanbul

kavga

otobüs

çocuk

yaşlı

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Fatih-Taksim seferini yapan otobüste iddiaya göre, bir kadın çocuğuyla birlikte karşılıklı koltuklara oturarak seyahat etmeye başladı. Bir durakta yaşlı bir adam otobüse binince kadın karşısında oturan oğlunu kucağına alarak yaşlı adama yer verdi. Küçük çocuk koltuktan kalktığı sırada yaşlı adamın beyaz pantolonuna ayağı çarpınca yaşlı adam bağırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran anne ilk olarak çocuğunu alarak uzaklaştırmaya çalıştı, daha sonra da hakaret ederek bağıran yaşlı adama karşılık verdi. Bu sırada yaşlı adam elindeki ile vurmaya çalışınca kadınla adam arasında tartışma yaşandı. Otobüste bulunanlar ise yaşlı adama tepki gösterdi. Bir süre sonra otobüstekiler kadın ve çocuğunu alarak otobüsün arka kısmına götürüp koltuğa oturttu.Korkan küçük çocuğa otobüstekiler su verdiOtobüstekilerin yer vermesi ile arkada başka bir koltuğa oturan küçük çocuk, yaşadığı korku dolu anlar nedeniyle ağladı. Bu sırada otobüste bulunan bir kadın küçük çocuğa su vererek onu sakinleştirdi. Anne ise yaşadığı o anları, “Yer verdim, çocuğun ayağı pantolonuna değmiş, bu sebepten çocuğuma vurdu. Çocuğum çok korktu, ben de çok korktum” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220603/istanbul-metrosunda-kavga-yuruyen-merdivende-ters-takla-attilar-1056939015.html

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istanbul, kavga, otobüs, çocuk, yaşlı