https://tr.sputniknews.com/20220731/bicakladigi-esinin-telefonundan-canli-yayin-yapti-1059330915.html
Bıçakladığı eşinin telefonundan canlı yayın yaptı, tutuklandı
Bıçakladığı eşinin telefonundan canlı yayın yaptı, tutuklandı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu Rabia Dağ Aslan'ı (22) bıçakla ağır yaralayan Onur Aslan (26), olayın ardından eşinin sosyal medya... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T11:02+0300
2022-07-31T11:02+0300
2022-07-31T11:09+0300
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acıpayam
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bıçaklama
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canlı yayın
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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Denizli Acıpayam'a bağlı Aşağı Mahalle'de meydana geldi. Onur Aslan, bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasında eşi Rabia Dağ Aslan'ı konuşmak için parka çağırdı. Saldırgan, eşi Rabia’yı karnından bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Rabia Dağ Aslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Kaçarken eşinin cep telefonunu da alan saldırgan, onun sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Aslan, elinde eşini yaraladığı bıçakla yaptığı yayında, "Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kahpelik yapılmazmış kardeş" ifadelerini kullandı.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Onur Aslan'ı Çameli ilçesinde yakaladı. Saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220729/yozgatta-kadin-cinayeti-esini-olduren-erkek-intihar-etti-1059260426.html
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denizli, acıpayam, eş, saldırı, bıçaklama, sosyal medya, canlı yayın
Bıçakladığı eşinin telefonundan canlı yayın yaptı, tutuklandı
11:02 31.07.2022 (güncellendi: 11:09 31.07.2022) Abone ol
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu Rabia Dağ Aslan'ı (22) bıçakla ağır yaralayan Onur Aslan (26), olayın ardından eşinin sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Denizli Acıpayam'a bağlı Aşağı Mahalle'de meydana geldi. Onur Aslan, bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasında eşi Rabia Dağ Aslan'ı konuşmak için parka çağırdı.
Saldırgan, eşi Rabia’yı karnından bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Rabia Dağ Aslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaçarken eşinin cep telefonunu da alan saldırgan, onun sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Aslan, elinde eşini yaraladığı bıçakla yaptığı yayında, "Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kahpelik yapılmazmış kardeş" ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Onur Aslan'ı Çameli ilçesinde yakaladı. Saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.