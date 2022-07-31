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Boş araziye bırakılan 20 köpekten 6'sı ölü bulundu
Boş araziye bırakılan 20 köpekten 6'sı ölü bulundu
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kamyonla getirilip, boş araziye bırakılan 20 köpekten 6'sının öldüğü belirlendi. Bölgeye gelip duruma tepki gösteren Gelibolu... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T14:07+0300
2022-07-31T14:07+0300
türkiye
köpek
çanakkale
gelibolu
arazi
ölü
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Çanakkale Gelibolu'da Kocaçeşme Mahallesi'ndeki boş bir araziye 27 Temmuz'da baygın halde 20 köpek bırakıldı. Bu sırada köpeklerin kamyonla bırakıldığı gören bir çiftçi, durumu Gelibolu Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne bildirdi. İhbarla bölgeye derneğin yönetim kurulu üyesi Nevin Gökgöz geldi. Gökgöz, araziye bırakılan köpeklerden 6'sının öldüğünü belirledi. Mahalle muhtarı ile belediyeden yardım isteyen Gökgöz, diğer köpeklerin bulunması ve tedavisi için harekete geçti. Gökgöz ayrıca şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için polise şikayetçi olacağını belirtti.'Köpekleri̇ ölüme terk etmi̇şler'Köpeklerin bayıltılıp, araziye atıldığını belirten Gelibolu Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Gökgöz, olayın planlı olduğunu söyledi. Hayvanların ölüme terk edildiğini ifade eden Gökgöz, "Bu yapılan hayatın olağan akışına aykırı. Kocaçeşme köyü civarına bayıltılarak atılan 20 köpeğin maalesef 6 tanesi melek olmuş. Diğer köpekleri de arıyoruz. Yanımızda 2 tanesi var, onları besledik, sularını koyduk. Yeteri kadar mamaları var. Pazartesi günü Gelibolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Taner Bey'in desteğiyle bu yavrularımızı alıp, bakımlarını ve tedavilerini yapacağız. Taner Bey'e ve veteriner Engin Bey'e, teşekkür ediyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220731/olen-sahipli-hayvanlar-icin-krematoryum-onerisi-1059337987.html
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köpek, çanakkale, gelibolu, arazi, ölü

Boş araziye bırakılan 20 köpekten 6'sı ölü bulundu

14:07 31.07.2022
© DHABoş araziye bırakılan 20 köpekten 6'sı ölü bulundu
Boş araziye bırakılan 20 köpekten 6'sı ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© DHA
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kamyonla getirilip, boş araziye bırakılan 20 köpekten 6'sının öldüğü belirlendi. Bölgeye gelip duruma tepki gösteren Gelibolu Dost Patiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Gökgöz, "Kocaçeşme köyü civarına bayıltılarak atılan 20 köpeğin maalesef 6 tanesi melek olmuş. Diğer köpekleri arıyoruz" dedi.
Çanakkale Gelibolu'da Kocaçeşme Mahallesi'ndeki boş bir araziye 27 Temmuz'da baygın halde 20 köpek bırakıldı. Bu sırada köpeklerin kamyonla bırakıldığı gören bir çiftçi, durumu Gelibolu Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye derneğin yönetim kurulu üyesi Nevin Gökgöz geldi. Gökgöz, araziye bırakılan köpeklerden 6'sının öldüğünü belirledi. Mahalle muhtarı ile belediyeden yardım isteyen Gökgöz, diğer köpeklerin bulunması ve tedavisi için harekete geçti. Gökgöz ayrıca şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için polise şikayetçi olacağını belirtti.

'Köpekleri̇ ölüme terk etmi̇şler'

Köpeklerin bayıltılıp, araziye atıldığını belirten Gelibolu Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Gökgöz, olayın planlı olduğunu söyledi.
Hayvanların ölüme terk edildiğini ifade eden Gökgöz, "Bu yapılan hayatın olağan akışına aykırı. Kocaçeşme köyü civarına bayıltılarak atılan 20 köpeğin maalesef 6 tanesi melek olmuş. Diğer köpekleri de arıyoruz. Yanımızda 2 tanesi var, onları besledik, sularını koyduk. Yeteri kadar mamaları var. Pazartesi günü Gelibolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Taner Bey'in desteğiyle bu yavrularımızı alıp, bakımlarını ve tedavilerini yapacağız. Taner Bey'e ve veteriner Engin Bey'e, teşekkür ediyorum" dedi.
hayvansever - evcil hayvan - köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
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Ölen sahipli hayvanlar için 'krematoryum' önerisi
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