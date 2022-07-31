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https://tr.sputniknews.com/20220731/cekmekoy-metrosunda-saz-calanlara-dansla-eslik-ettiler-1059344906.html
Çekmeköy metrosunda saz çalanlara dansla eşlik ettiler
Çekmeköy metrosunda saz çalanlara dansla eşlik ettiler
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda saz çalan yolcuya diğer yolcular dans ederek eşlik etti. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T18:59+0300
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yaşam
metro
istanbul
çekmeköy
eğlence
saz
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İstanbul'da, Üsküdar-Çekmeköy metrosunda sazı ile yolculuk eden bir vatandaş, şarkı eşliğinde sazını çaldı. Şarkıya diğer yolcular alkış ile ritim tutarken, iki vatandaş metro içinde oynamaya başladı. Yolcular dakikalarca şarkıya eşlik edip dans etti.
https://tr.sputniknews.com/20220725/uskudar-cekmekoy-metro-seferleri-teknik-ariza-nedeniyle-yapilamiyor-1059095415.html
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metro, istanbul, çekmeköy, eğlence, saz

Çekmeköy metrosunda saz çalanlara dansla eşlik ettiler

18:59 31.07.2022
© İHA / ELYESA KARATEPEÇekmeköy metrosunda saz çalanlara dansla eşlik ettiler
Çekmeköy metrosunda saz çalanlara dansla eşlik ettiler - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© İHA / ELYESA KARATEPE
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Üsküdar-Çekmeköy metrosunda saz çalan yolcuya diğer yolcular dans ederek eşlik etti.
İstanbul'da, Üsküdar-Çekmeköy metrosunda sazı ile yolculuk eden bir vatandaş, şarkı eşliğinde sazını çaldı.
Şarkıya diğer yolcular alkış ile ritim tutarken, iki vatandaş metro içinde oynamaya başladı.
Yolcular dakikalarca şarkıya eşlik edip dans etti.
İstanbul metrosu, metro - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
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Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor
25 Temmuz, 09:54
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