https://tr.sputniknews.com/20220731/cekmekoy-metrosunda-saz-calanlara-dansla-eslik-ettiler-1059344906.html

Çekmeköy metrosunda saz çalanlara dansla eşlik ettiler

Çekmeköy metrosunda saz çalanlara dansla eşlik ettiler

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda saz çalan yolcuya diğer yolcular dans ederek eşlik etti. 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T18:59+0300

2022-07-31T18:59+0300

2022-07-31T18:59+0300

yaşam

metro

istanbul

çekmeköy

eğlence

saz

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İstanbul'da, Üsküdar-Çekmeköy metrosunda sazı ile yolculuk eden bir vatandaş, şarkı eşliğinde sazını çaldı. Şarkıya diğer yolcular alkış ile ritim tutarken, iki vatandaş metro içinde oynamaya başladı. Yolcular dakikalarca şarkıya eşlik edip dans etti.

https://tr.sputniknews.com/20220725/uskudar-cekmekoy-metro-seferleri-teknik-ariza-nedeniyle-yapilamiyor-1059095415.html

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metro, istanbul, çekmeköy, eğlence, saz