CHP’li Ağbaba’dan işsizlik fonu açıklaması: '100 işçiden 89’u yararlanamıyor'

“Türkiye'de işsizlik ödeneğinden yararlanabilme koşullarına baktığımızda; işsizlerin fondan nasıl daha fazla yararlanabilirler mantığından çok nasıl daha az yararlanabilirler mantığı ile işlediğini görüyoruz. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün iş sözleşmesine tabi olmak ve iş sözleşmesinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak gerekiyor. Şartlar o kadar ağır ki her 100 işsizin 89'u kendi fonundan yararlanamıyor. Ayrıca temmuz ayı itibariyle en düşük işsizlik ödeneği 2 bin 588 liraya, en yüksek işsizlik ödeneği ise 5 bin 176 liraya yükseldi. Çalışırken açlık sınırında zor bela geçim mücadelesi veren işçilere, yıllardır fona ödedikleri primden paylarına düşen destek ise yine açlık sınırının altında kalıyor.”