https://tr.sputniknews.com/20220731/cinden-askeri-tatbikatlar-pelosinin-olasi-ziyareti-oncesi-tayvan-cevresinde-hareketlilik-artiyor-1059329556.html

Çin'den askeri tatbikatlar: Pelosi'nin olası ziyareti öncesi Tayvan çevresinde hareketlilik artıyor

Çin'den askeri tatbikatlar: Pelosi'nin olası ziyareti öncesi Tayvan çevresinde hareketlilik artıyor

Çin donanması, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti öncesi Tayvan Boğazı'nda ve Güney Çin Denizi'nde tatbikatlar yaptı. 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T10:18+0300

2022-07-31T10:18+0300

2022-07-31T10:18+0300

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Xinhua ajansının haberine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA), dün Tayvan Adası'nın karşı kıyısındaki Fucien eyaletine bağlı Pingtan Adaları açığında 'gerçek cephane kullanılan' tatbikat gerçekleştirdiğini bildirdi. Çin Deniz Güvenliği İdaresi, tatbikat nedeniyle dün saat 08.00 ile 21.00 arasında bölgeye gemi girişini yasakladı.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 28 Temmuz'da yapılan telefon görüşmesi ile aynı gün duyurulan tatbikat, Tayvan Adası'nın 125 kilometre açığında ve Pelosi'nin ziyaret etmesi beklenen Taipei kentine 185 kilometre mesafedeki bölgede icra edildi.Öte yandan Çin devlet televizyonu CCTV, dün akşam saatlerinde yayımladığı haberinde, PLA donanmasına ait, 'Tip 055' sınıfı, güdümlü füze taşıyan Yan'an muhribinin Güney Çin Denizi'nde gerçek cephaneyle atış yaptığı tatbikatın görüntülerini paylaştı.Geminin kaptanı Li Cinvey, televizyona yaptığı açıklamada, 'faaliyetin yeni harp donanımlarının pratik kullanımına odaklandığı' ve 'müşterek komutayı geliştirmeyi ve yeni harp kapasitesinin oluşumunu hızlandırmayı amaçladığını' belirtti.Bu arada PLA, Güney Çin Denizi yakınında da benzer tatbikatlar yapıyor. Çin Deniz Güvenliği İdaresi, önceki gün Guangdong eyaleti açığında başlayacak rutin tatbikat nedeniyle Güney Çin Denizi'nde Makau'nun 89 kilometre güneyine kadar olan bölgenin gemi trafiğine kapatılacağını bildirmişti. Vietnam'a komşu Tonkin Körfezi de topçu talimi nedeniyle salı ve çarşamba günleri kapatılacak.Nisanda planlanan ziyaret iptal edilmiştiABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ilerleyen günlerde yapmayı öngördüğü Asya-Pasifik turunda Japonya, Güney Kore, Singapur ve Endonezya'nın olduğu bazı ülkeleri ziyaret edeceği, Tayvan'ın da programa dahil edilebileceği iddia ediliyor. Söz konusu ülkelerin hiçbiri henüz ziyaretleri doğrulamış değil.82 yaşındaki Pelosi'nin nisanda Tayvan'a yapmayı planladığı ziyaret, Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220728/cin-devlet-baskani-si-bideni-uyardi-atesle-oynayan-kendini-yakar-1059250343.html

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