https://tr.sputniknews.com/20220731/cumhurbaskanligi-kabinesi-yarin-toplaniyor-kredi-ve-kart-borclari-masada-1059339794.html
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Kredi ve kart borçları masada
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Kredi ve kart borçları masada
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın Beştepe'de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplanacak olan kabinenin ana... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T15:24+0300
2022-07-31T15:24+0300
2022-07-31T15:24+0300
politika
kabine toplantısı
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
ekonomi
kredi kartı
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Toplantıda tahıl koridoru, terörle mücadele konuları ve dış politika konularının da ele alınması bekleniyor.Kabine Toplantısı'nda dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu masaya yatırılacak. Takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma. Çalışmanın detaylarının, kabine toplantısı sonrası Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220718/kabine-toplaniyor-kyk-borcu-faizleri-silinecek-mi-1058820078.html
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kabine toplantısı, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, ekonomi, kredi kartı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Kredi ve kart borçları masada
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın Beştepe'de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplanacak olan kabinenin ana gündeminde ise dar gelirli vatandaşa yönelik yeni destekler, takibe düşmüş kredi kartı ve kredi borçları olacak.
Toplantıda tahıl koridoru, terörle mücadele konuları ve dış politika konularının da ele alınması bekleniyor.
Kabine Toplantısı'nda dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu masaya yatırılacak.
Takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma. Çalışmanın detaylarının, kabine toplantısı sonrası Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.