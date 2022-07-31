https://tr.sputniknews.com/20220731/cumhurbaskanligi-kabinesi-yarin-toplaniyor-kredi-ve-kart-borclari-masada-1059339794.html

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Kredi ve kart borçları masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Kredi ve kart borçları masada

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın Beştepe'de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplanacak olan kabinenin ana... 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T15:24+0300

2022-07-31T15:24+0300

2022-07-31T15:24+0300

politika

kabine toplantısı

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

ekonomi

kredi kartı

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Toplantıda tahıl koridoru, terörle mücadele konuları ve dış politika konularının da ele alınması bekleniyor.Kabine Toplantısı'nda dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu masaya yatırılacak. Takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma. Çalışmanın detaylarının, kabine toplantısı sonrası Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220718/kabine-toplaniyor-kyk-borcu-faizleri-silinecek-mi-1058820078.html

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kabine toplantısı, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, ekonomi, kredi kartı