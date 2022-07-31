https://tr.sputniknews.com/20220731/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-ukraynadan-tahil-tasiyan-ilk-gemi-yarin-yola-cikabilir-1059334001.html

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna'dan tahıl taşıyan ilk gemi yarın yola çıkabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna'dan tahıl taşıyan ilk gemi yarın yola çıkabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'dan tahıl sevk edecek gemiyle ilgili, "Müzakereler sürüyor. İlk geminin yarın sabah yola çıkma ihtimali... 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T12:05+0300

2022-07-31T12:05+0300

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tahıl koridoru anlaşması kapsamında, Ukrayna limanlarından tahılı taşıyacak ilk geminin yarın yola çıkabileceğini söyledi.Gemilerin Odessa Limanı'ndan çıkması için belirli bir aşamaya gelindiğini belirten Kalın, ''Gemiler yüklendi. Her şey hazır durumda. Ufak tefek pürüzler var. İlk gemi yarın sabah yola çıkabilir'' açıklamasında bulundu.

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türkiye, rusya, ukrayna, tahıl, ibrahim kalın