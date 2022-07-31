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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna'dan tahıl taşıyan ilk gemi yarın yola çıkabilir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna'dan tahıl taşıyan ilk gemi yarın yola çıkabilir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'dan tahıl sevk edecek gemiyle ilgili, "Müzakereler sürüyor. İlk geminin yarın sabah yola çıkma ihtimali... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tahıl koridoru anlaşması kapsamında, Ukrayna limanlarından tahılı taşıyacak ilk geminin yarın yola çıkabileceğini söyledi.Gemilerin Odessa Limanı'ndan çıkması için belirli bir aşamaya gelindiğini belirten Kalın, ''Gemiler yüklendi. Her şey hazır durumda. Ufak tefek pürüzler var. İlk gemi yarın sabah yola çıkabilir'' açıklamasında bulundu.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna'dan tahıl taşıyan ilk gemi yarın yola çıkabilir

12:05 31.07.2022 (güncellendi: 12:40 31.07.2022)
© AACumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'dan tahıl sevk edecek gemiyle ilgili, "Müzakereler sürüyor. İlk geminin yarın sabah yola çıkma ihtimali gözüküyor" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tahıl koridoru anlaşması kapsamında, Ukrayna limanlarından tahılı taşıyacak ilk geminin yarın yola çıkabileceğini söyledi.
Gemilerin Odessa Limanı'ndan çıkması için belirli bir aşamaya gelindiğini belirten Kalın, ''Gemiler yüklendi. Her şey hazır durumda. Ufak tefek pürüzler var. İlk gemi yarın sabah yola çıkabilir'' açıklamasında bulundu.
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