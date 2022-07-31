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https://tr.sputniknews.com/20220731/destekcileri-irak-parlamentosunu-isgal-eden-mukteda-sadr-yesil-bolge-isgalden-kurtarildi-1059346294.html
Mukteda es-Sadr: Yeşil Bölge işgalden kurtarıldı
Mukteda es-Sadr: Yeşil Bölge işgalden kurtarıldı
Irak’ta Sadr Grubu'nun Şii Lideri Mukteda es-Sadr, destekçilerinin Irak parlamentosunu işgal etmesini Yeşil Bölge’nin işgalden kurtarılması olarak... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T21:02+0300
2022-07-31T21:07+0300
dünya
irak
sadr
mukteda el-sadr
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Irak’ın başkenti Bağdat’taki Yeşil Bölge’de yer alan Irak parlamentosu dünden bu yana Sadr Grubu'nun destekçileri tarafından işgal altında tutuluyor. Sadr Grubu'nun Şii Lideri Mukteda es-Sadr sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, destekçilerinin Irak parlamentosunu basmasını Yeşil Bölge’nin işgalden kurtarılması olarak nitelendirdi. Destekçilerinin parlamentoyu basmasını kendiliğinden yapılan barışçıl devrim olduğunu aktaran es-Sadr, bunun terör, yolsuzluk, zulüm ve işgal ateşinden kurtulmak için altın bir fırsat olduğunu belirtti.Söz konusu hareketin Irak’ın işgal edildiği günden bu yana Irak’ın üzerine tünemiş karanlık, yolsuzluk, münferit yönetim ve mezhepçiliğe son vermek için bir fırsat olduğunu söyleyen es-Sadr, “Siyasi rejimin kökünü, anayasayı ve derin devlet kazandığı sürece nezih ve adil sayılan seçimleri değiştirmek için harika bir fırsat” dedi. Açıklamasında Irak halkına hitap eden es-Sadr, “Reform, demokrasi, yasa, bağımsızlık ve silahın devletten başka kimsenin elinde bulunmasını istemeyen özgür Irak halkı, hepiniz bir dönemeçten geçiyorsunuz ve hepiniz sorumlusununuz, ya ümmetler arasında yüce bir Irak ya da yolsuzlarla, açgözlülerin hüküm sürdüğü ve dış ellerin sağa sola savurduğu bir Irak seçin” ifadelerini kullandı.Sadr destekçilerinden zincirli gösteriSadr destekçileri, parlamento binasında düzenledikleri gösteride davullar çalarak ağıt yaktı ve kendilerine ellerindeki zincirlerle vurdu. Bazı protestocular ise parlamento içerisinde sigara, meyve suyu, kavun ve karpuz satmaya çalıştı.Sadr yanlıları, bu hafta ikinci kez meclisi bastıSadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki’nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu’nun, Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, 27 Temmuz’da da Yeşil Bölge'ye girerek parlamentoyu basmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220612/irakta-muhalefet-saflarina-gececegini-aciklayan-sadr-milletvekillerine-istifa-talimati-verdi-1057320523.html
https://tr.sputniknews.com/20220728/irakta-sadr-yanlilarinin-parlamento-baskini-sonrasi-malikiden-silahli-poz-1059218239.html
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irak, sadr, mukteda el-sadr

Mukteda es-Sadr: Yeşil Bölge işgalden kurtarıldı

21:02 31.07.2022 (güncellendi: 21:07 31.07.2022)
© İHA / AHMED JALILIrak’ta Sadr Grubu'nun Şii Lideri Mukteda es-Sadr, destekçilerinin Irak parlamentosunu işgal etmesini Yeşil Bölge’nin işgalden kurtarılması olarak nitelendirdi.
Irak’ta Sadr Grubu'nun Şii Lideri Mukteda es-Sadr, destekçilerinin Irak parlamentosunu işgal etmesini Yeşil Bölge’nin işgalden kurtarılması olarak nitelendirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© İHA / AHMED JALIL
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Irak’ta Sadr Grubu'nun Şii Lideri Mukteda es-Sadr, destekçilerinin Irak parlamentosunu işgal etmesini Yeşil Bölge’nin işgalden kurtarılması olarak nitelendirdi.
Irak’ın başkenti Bağdat’taki Yeşil Bölge’de yer alan Irak parlamentosu dünden bu yana Sadr Grubu'nun destekçileri tarafından işgal altında tutuluyor. Sadr Grubu'nun Şii Lideri Mukteda es-Sadr sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, destekçilerinin Irak parlamentosunu basmasını Yeşil Bölge’nin işgalden kurtarılması olarak nitelendirdi. Destekçilerinin parlamentoyu basmasını kendiliğinden yapılan barışçıl devrim olduğunu aktaran es-Sadr, bunun terör, yolsuzluk, zulüm ve işgal ateşinden kurtulmak için altın bir fırsat olduğunu belirtti.
Söz konusu hareketin Irak’ın işgal edildiği günden bu yana Irak’ın üzerine tünemiş karanlık, yolsuzluk, münferit yönetim ve mezhepçiliğe son vermek için bir fırsat olduğunu söyleyen es-Sadr, “Siyasi rejimin kökünü, anayasayı ve derin devlet kazandığı sürece nezih ve adil sayılan seçimleri değiştirmek için harika bir fırsat” dedi. Açıklamasında Irak halkına hitap eden es-Sadr, “Reform, demokrasi, yasa, bağımsızlık ve silahın devletten başka kimsenin elinde bulunmasını istemeyen özgür Irak halkı, hepiniz bir dönemeçten geçiyorsunuz ve hepiniz sorumlusununuz, ya ümmetler arasında yüce bir Irak ya da yolsuzlarla, açgözlülerin hüküm sürdüğü ve dış ellerin sağa sola savurduğu bir Irak seçin” ifadelerini kullandı.
Irak, seçim, sadr - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
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Irak’ta muhalefet saflarına geçeceğini açıklayan Sadr, milletvekillerine istifa talimatı verdi
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Sadr destekçilerinden zincirli gösteri

Sadr destekçileri, parlamento binasında düzenledikleri gösteride davullar çalarak ağıt yaktı ve kendilerine ellerindeki zincirlerle vurdu. Bazı protestocular ise parlamento içerisinde sigara, meyve suyu, kavun ve karpuz satmaya çalıştı.

Sadr yanlıları, bu hafta ikinci kez meclisi bastı

Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki’nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu’nun, Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, 27 Temmuz’da da Yeşil Bölge'ye girerek parlamentoyu basmıştı.
Nuri el Maliki - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
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