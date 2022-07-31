https://tr.sputniknews.com/20220731/doktora-kaldirim-tasi-ile-saldiri-girisiminde-bulunan-hasta-tutuklandi-1059348800.html

Doktora kaldırım taşı ile saldırı girişiminde bulunan hasta tutuklandı

Doktora kaldırım taşı ile saldırı girişiminde bulunan hasta tutuklandı

Şanlıurfa’da kaldırım taşıyla doktora saldırı girişiminde bulunduktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen ve itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan... 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T23:55+0300

2022-07-31T23:55+0300

2022-07-31T23:56+0300

türkiye

doktor

saldırı

şanlıurfa

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Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uyuşturucu kullandığı sırada gözüne yapıştırıcı madde kaçan Ali K., acil servise geldi. Nöbetçi Dr. Sezer Eşfer, gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra Ali K.'ye göz doktoruna başvurması gerektiğini söyledi. Duruma öfkelenip, "Bana bakacaksınız" diyen Ali K., acil servis önündeki kaldırım taşını sökerek, doktora saldırmaya kalktı. Hasta yakınlarının araya girmesi ile engellenen Ali K., polislerce gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ali K., eylemin teşebbüs aşamasında kalması gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali K., daha sonra alkol alıp, ikinci kez aynı hastaneye gitti. Ali K.'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren Dr. Sezer Eşfer, sosyal medya üzerinden duruma tepki gösterdi. Doktor hakkında koruma kararı verilirken, tepkiye yol açan süreç ile ilgili Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ali K. hakkında bu kez yakalama kararı çıkartıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ali K., savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.Şanlıurfa’da kaldırım taşıyla doktora saldırı girişiminde bulunduktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen ve itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan uyuşturucu madde bağımlısı Ali Karataş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

https://tr.sputniknews.com/20220731/ayni-hasta-tarafindan-iki-kez-saldiriya-ugrayan-doktor-yarin-yarim-kalan-isini-halledebilir-1059324547.html

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