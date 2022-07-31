https://tr.sputniknews.com/20220731/dugune-giden-akrabalarinin-evini-soydular-1059327307.html

Düğüne giden akrabalarının evini soydular

Düğüne giden akrabalarının evini soydular

Konya'nın Kulu ilçesinde torunun düğüne giden Gökmen Kaya'nın evine girip, çelik kasadaki yaklaşık 510 bin TL değerinde altın- takı ve döviz çalan akrabaları... 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T08:54+0300

2022-07-31T08:54+0300

2022-07-31T08:54+0300

türkiye

konya

akraba

düğün

hırsızlık

soygun

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24 Temmuz’da meydana gelen olayda Gökmen Kaya, torununun düğününden dönüp, eve geldiğinde eşyalarının dağıtılmış ve çelik kasadaki yaklaşık 510 bin TL değerindeki altın- takı ve dövizin çalındığını fark etti. Kaya, durumu hemen polise bildirdi.Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökmen Kaya'nın düğün dışında evinden hiç ayrılmadığını söylemesi üzerine, hırsızlığı düğüne gideceğini bilen kişilerin yapmış olabileceğini değerlendirdi. Bunun üzerine düğüne gelmeyen akrabalardan yola çıkan polis, yaptığı araştırmada akrabalarından Kasım K. ve Furkan Ö.'nün düğüne katılmadığını saptadı.Furkan Ö.'nün düğüne gelmediğini ve araç kiraladığının belirlenmesi üzerine, araçtaki uydu takip cihazı incelemeye alındı. Yapılan incelemede, kiralık aracın hırsızlığın gerçekleştiği saatlerde Gökmen Kaya'ın evinin çevresinde olduğu saptandı. Araçta ise Furkan Ö., Kasım K. ve arkadaşları Sinan T.'nin olduğu belirlendi. 3 kişinin Ankara'ya gittiği ve araçla birlikte kuyumcuların yoğun olduğu bölgede bulundukları tespit edildi.Bu sırada Kasım A.'nın 28 Temmuz günü Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hakkında başka bir suçtan yakalama kararı bulunduğu için kaldığı otelde, yanında 50 bin TL para ve bir miktar altın takıyla yakalandı. Hakkındaki suçtan 1 gün cezaevinde tutulduktan sonra serbest bırakılan Kasım A., polis tarafından yeniden gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Kasım A., 50 bin TL ve bir miktar altının da hırsızlık sonucu payına düşen miktar olduğunu söyledi. Yapılan çalışmayla diğer 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

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konya, akraba, düğün, hırsızlık, soygun