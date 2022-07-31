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Dursun Özbek: Galatasaray’a yeni taşınmazlar kazandırmak istiyoruz
Dursun Özbek: Galatasaray’a yeni taşınmazlar kazandırmak istiyoruz
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübe yeni taşınmazlar kazandırmak istediklerini aktardı. Özbek, tesislerle ilgili yaptığı açıklamada... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T13:33+0300
2022-07-31T13:33+0300
spor
galatasaray
dursun özbek
tesis
taşınmaz
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Galatasaray’da yönetim kurulunun, gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için yetki istediği olağanüstü genel kurul toplantısı başladı. Genel kurulda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Cumhuriyetin 100. yılında başarılı olmayı hedeflediklerini ifade eden Özbek, "Galatasaray şanlı tarihiyle Cumhuriyetin en şanlı kulübü olmuştur. Cumhuriyetin yüzü Galatasaray'dır. Bu amaçla en iyi kadroları kurup, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında özlediğimiz sportif başarılara ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.'Olimpik sporları Türkiye’ye getiren kulübüz, tesislerimiz buna uygun olmak zorunda'Başkan Özbek, Galatasaray’ın modern tesislere sahip olması gerektiğini vurgulayarak, "Allah aşkına bir Florya'ya gidin, manzarayı gözlerinizle görün. 40-50 sene değerli büyüklerimiz bu yatırımları yapmış. Biz 50 sene önce yapılanlarla mı yetinmek zorundayız? Bugünkü tesislerimizde A Takımın bir tane futbol sahası var. O saha da bakımdayken futbol takımımız, ebatları uygun olmayan bir sahada hazırlık yaptı. Galatasaray buna mı layık? Galatasaray böyle mi yönetilmeli? Galatasaray, Galatasaray'a yakışan tesisleriyle, hem amatör hem de profesyonel dallardaki başarılarıyla Ali Sami Yen ağabeyin kurduğu amaçlara hizmet etmek mecburiyetindedir. Olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulübüz, tesislerimiz de buna uygun olmak zorunda" ifadelerini kullandı.'Galatasaray’a yeni taşınmazlar kazandırmak için yetki istiyoruz'Genel kurulda yeni taşınmazlar için yetki istediklerini hatırlatan Dursun Özbek, “Florya ve Riva arazileri nasıl geçmişte bize kazandırılmışsa şu andaki görevimiz de geleceğe benzer şeyler bırakmak olmalı. Yeni taşınmazlar kazandırmak için yetki istiyoruz. Bunun neresinde Galatasaray'a hizmet etmeye, Galatasaray'ın ruhuna aykırı bir şey var” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220730/galatasaray-kulubunde-yetki-kongresi-yarin-yapilacak-1059308278.html
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galatasaray, dursun özbek, tesis, taşınmaz

Dursun Özbek: Galatasaray’a yeni taşınmazlar kazandırmak istiyoruz

13:33 31.07.2022
© İHADursun Özbek
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© İHA
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübe yeni taşınmazlar kazandırmak istediklerini aktardı. Özbek, tesislerle ilgili yaptığı açıklamada, “Galatasaray, Galatasaray'a yakışan tesisleriyle, hem amatör hem de profesyonel dallardaki başarılarıyla Ali Sami Yen ağabeyin kurduğu amaçlara hizmet etmek mecburiyetindedir" dedi.
Galatasaray’da yönetim kurulunun, gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için yetki istediği olağanüstü genel kurul toplantısı başladı. Genel kurulda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Cumhuriyetin 100. yılında başarılı olmayı hedeflediklerini ifade eden Özbek, "Galatasaray şanlı tarihiyle Cumhuriyetin en şanlı kulübü olmuştur. Cumhuriyetin yüzü Galatasaray'dır. Bu amaçla en iyi kadroları kurup, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında özlediğimiz sportif başarılara ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

'Olimpik sporları Türkiye’ye getiren kulübüz, tesislerimiz buna uygun olmak zorunda'

Başkan Özbek, Galatasaray’ın modern tesislere sahip olması gerektiğini vurgulayarak, "Allah aşkına bir Florya'ya gidin, manzarayı gözlerinizle görün. 40-50 sene değerli büyüklerimiz bu yatırımları yapmış. Biz 50 sene önce yapılanlarla mı yetinmek zorundayız? Bugünkü tesislerimizde A Takımın bir tane futbol sahası var. O saha da bakımdayken futbol takımımız, ebatları uygun olmayan bir sahada hazırlık yaptı. Galatasaray buna mı layık? Galatasaray böyle mi yönetilmeli? Galatasaray, Galatasaray'a yakışan tesisleriyle, hem amatör hem de profesyonel dallardaki başarılarıyla Ali Sami Yen ağabeyin kurduğu amaçlara hizmet etmek mecburiyetindedir. Olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulübüz, tesislerimiz de buna uygun olmak zorunda" ifadelerini kullandı.

'Galatasaray’a yeni taşınmazlar kazandırmak için yetki istiyoruz'

Genel kurulda yeni taşınmazlar için yetki istediklerini hatırlatan Dursun Özbek, “Florya ve Riva arazileri nasıl geçmişte bize kazandırılmışsa şu andaki görevimiz de geleceğe benzer şeyler bırakmak olmalı. Yeni taşınmazlar kazandırmak için yetki istiyoruz. Bunun neresinde Galatasaray'a hizmet etmeye, Galatasaray'ın ruhuna aykırı bir şey var” diye konuştu.
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
SPOR
Galatasaray kulübünde yetki kongresi yarın yapılacak
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