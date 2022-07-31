https://tr.sputniknews.com/20220731/esinin-kayip-ihbari-yaptigi-kisi-4-saatlik-arama-calismasiyla-kurtarildi-1059324972.html

Eşinin kayıp ihbarı yaptığı kişi 4 saatlik arama çalışmasıyla kurtarıldı

Eşinin kayıp ihbarı yaptığı kişi 4 saatlik arama çalışmasıyla kurtarıldı

Çorum'da eşinin kayıp ihbarında bulunduğu kişiye ekiplerin 4 saat süren arama çalışmasıyla ulaşıldı. 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T03:33+0300

2022-07-31T03:33+0300

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türkiye

çorum

kayıp

arama-kurtarma

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112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kadının eşi M.K'nin kendisini görüntülü arayıp Çomar Barajı civarında kaza yaptığını, görüşmenin aniden kesildiğini ve bir daha kendisinden haber alamadığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin de katıldığı arama ve kurtarma çalışmalarında Çomar Barajı'nın etrafı tarandı.Yaklaşık 4 saat süren çalışmada polis ekipleri, M.K'yi Çomar Barajı'nın savak bölgesinde buldu.M.K, polis ekiplerine akşam saatlerinde nerede olduğunu bilmediği bir yerde kaza yaptığını, eşini arayıp yardım istediğini, şarjı bittiği için görüşmenin sonlandığını söyledi.Bağ evine sığındığını, bir müddet dinlendikten sonra kent merkezine yürümeye başladığını belirten M.K, yolda polis ekipleriyle karşılaştığını anlattı.Polis ekiplerine kaza yaptığı yeri gösteremeyen M.K, sağlık ekibince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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çorum, kayıp, arama-kurtarma