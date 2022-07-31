Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220731/eski-avusturya-disisleri-bakani-kneissl-rusyaya-ihtiyacimiz-var-1059346174.html
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: Rusya’ya ihtiyacımız var
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: Rusya’ya ihtiyacımız var
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Avrupa ülkelerinin uluslararası arenada giderek daha zayıf oyuncu hale gelerek yerini Asya ülkelerine... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T20:33+0300
2022-07-31T20:33+0300
dünya
avusturya
karin kneissl
rusya
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103483/29/1034832974_0:0:2816:1585_1920x0_80_0_0_9bc6f11c506deb1952f919c1ff8b9371.jpg
Asia Times’a konuşan Kneissl, “Avrupa, demografik ve politik açıdan dünyada giderek daha küçük rol oynamaya başlıyor. Şu anda geçici adı "Avrupa için Ağıt" olan bir kitap üzerinde çalışıyorum, çünkü içinde büyüdüğüm ve sadık olduğum kıta artık yok” ifadesini kullandı.Rusya-Avrupa ilişkilerine de değinen politikacının görüşüne göre, Avrupa Birliği (AB) liderleri, cehalet ve kibirden, mevcut jeopolitik uyumu ve diplomasinin temel ilkelerini ihmal ediyor, bu da durumu çok tehlikeli hale getiriyor.Kneissl, “Bunun nedeni, kök salan Avrupa merkeziyetçiliği. Çok büyük olduğumuza, kimsenin biz olmadan yapamayacağına inanıyoruz. Ama sanırım, Rusya’nın Avrupa’ya olan ihtiyacından çok Avrupa’nın Rusya’ya ihtiyacı var. Eğer haklıysam Moskova’ya düşman gibi davranarak onu Pekin’e döndürmek Avrupa’nın çıkarına mı?” diye konuştu.Avrupalıların hayal kırıklığı yaşadığını ve umutsuzluğa düşmeye başladığını, bunun huzursuzlukları ve hükümet karşıtı protestoları kışkırtabileceğini dile getiren Avusturyalı politikacı, AB’deki son krizin etkisiz iç idarenin sonucu olduğunu kaydetti.
avusturya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103483/29/1034832974_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_5f0a4663ffd92b801610fcd9903bf4c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avusturya, karin kneissl, rusya, avrupa

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: Rusya’ya ihtiyacımız var

20:33 31.07.2022
© Sputnik / Aleksey Druzhinin / Fotoğraf bankasına girAvusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın düğününe katılan Putin
Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın düğününe katılan Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© Sputnik / Aleksey Druzhinin
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Avrupa ülkelerinin uluslararası arenada giderek daha zayıf oyuncu hale gelerek yerini Asya ülkelerine bıraktığını belirtti.
Asia Times’a konuşan Kneissl, “Avrupa, demografik ve politik açıdan dünyada giderek daha küçük rol oynamaya başlıyor. Şu anda geçici adı "Avrupa için Ağıt" olan bir kitap üzerinde çalışıyorum, çünkü içinde büyüdüğüm ve sadık olduğum kıta artık yok” ifadesini kullandı.
Rusya-Avrupa ilişkilerine de değinen politikacının görüşüne göre, Avrupa Birliği (AB) liderleri, cehalet ve kibirden, mevcut jeopolitik uyumu ve diplomasinin temel ilkelerini ihmal ediyor, bu da durumu çok tehlikeli hale getiriyor.
Kneissl, “Bunun nedeni, kök salan Avrupa merkeziyetçiliği. Çok büyük olduğumuza, kimsenin biz olmadan yapamayacağına inanıyoruz. Ama sanırım, Rusya’nın Avrupa’ya olan ihtiyacından çok Avrupa’nın Rusya’ya ihtiyacı var. Eğer haklıysam Moskova’ya düşman gibi davranarak onu Pekin’e döndürmek Avrupa’nın çıkarına mı?” diye konuştu.
Avrupalıların hayal kırıklığı yaşadığını ve umutsuzluğa düşmeye başladığını, bunun huzursuzlukları ve hükümet karşıtı protestoları kışkırtabileceğini dile getiren Avusturyalı politikacı, AB’deki son krizin etkisiz iç idarenin sonucu olduğunu kaydetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала