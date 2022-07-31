https://tr.sputniknews.com/20220731/eski-avusturya-disisleri-bakani-kneissl-rusyaya-ihtiyacimiz-var-1059346174.html
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: Rusya’ya ihtiyacımız var
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: Rusya’ya ihtiyacımız var
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Avrupa ülkelerinin uluslararası arenada giderek daha zayıf oyuncu hale gelerek yerini Asya ülkelerine... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T20:33+0300
2022-07-31T20:33+0300
2022-07-31T20:33+0300
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Asia Times’a konuşan Kneissl, “Avrupa, demografik ve politik açıdan dünyada giderek daha küçük rol oynamaya başlıyor. Şu anda geçici adı "Avrupa için Ağıt" olan bir kitap üzerinde çalışıyorum, çünkü içinde büyüdüğüm ve sadık olduğum kıta artık yok” ifadesini kullandı.Rusya-Avrupa ilişkilerine de değinen politikacının görüşüne göre, Avrupa Birliği (AB) liderleri, cehalet ve kibirden, mevcut jeopolitik uyumu ve diplomasinin temel ilkelerini ihmal ediyor, bu da durumu çok tehlikeli hale getiriyor.Kneissl, “Bunun nedeni, kök salan Avrupa merkeziyetçiliği. Çok büyük olduğumuza, kimsenin biz olmadan yapamayacağına inanıyoruz. Ama sanırım, Rusya’nın Avrupa’ya olan ihtiyacından çok Avrupa’nın Rusya’ya ihtiyacı var. Eğer haklıysam Moskova’ya düşman gibi davranarak onu Pekin’e döndürmek Avrupa’nın çıkarına mı?” diye konuştu.Avrupalıların hayal kırıklığı yaşadığını ve umutsuzluğa düşmeye başladığını, bunun huzursuzlukları ve hükümet karşıtı protestoları kışkırtabileceğini dile getiren Avusturyalı politikacı, AB’deki son krizin etkisiz iç idarenin sonucu olduğunu kaydetti.
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Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: Rusya’ya ihtiyacımız var
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Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Avrupa ülkelerinin uluslararası arenada giderek daha zayıf oyuncu hale gelerek yerini Asya ülkelerine bıraktığını belirtti.
Asia Times
’a konuşan Kneissl, “Avrupa, demografik ve politik açıdan dünyada giderek daha küçük rol oynamaya başlıyor. Şu anda geçici adı "Avrupa için Ağıt" olan bir kitap üzerinde çalışıyorum, çünkü içinde büyüdüğüm ve sadık olduğum kıta artık yok”
ifadesini kullandı.
Rusya-Avrupa ilişkilerine de değinen politikacının görüşüne göre, Avrupa Birliği (AB) liderleri, cehalet ve kibirden, mevcut jeopolitik uyumu ve diplomasinin temel ilkelerini ihmal ediyor, bu da durumu çok tehlikeli hale getiriyor.
Kneissl, “Bunun nedeni, kök salan Avrupa merkeziyetçiliği. Çok büyük olduğumuza, kimsenin biz olmadan yapamayacağına inanıyoruz. Ama sanırım, Rusya’nın Avrupa’ya olan ihtiyacından çok Avrupa’nın Rusya’ya ihtiyacı var. Eğer haklıysam Moskova’ya düşman gibi davranarak onu Pekin’e döndürmek Avrupa’nın çıkarına mı?” diye konuştu.
Avrupalıların hayal kırıklığı yaşadığını ve umutsuzluğa düşmeye başladığını, bunun huzursuzlukları ve hükümet karşıtı protestoları kışkırtabileceğini dile getiren Avusturyalı politikacı, AB’deki son krizin etkisiz iç idarenin sonucu olduğunu kaydetti.