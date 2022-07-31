https://tr.sputniknews.com/20220731/guatemala-cumhurbaskani-alejandro-giammatteiye-silahli-saldiri-duzenlendi-1059327535.html
Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei'ye silahlı saldırı düzenlendi
Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei'ye silahlı saldırı düzenlendi
Orta Amerika ülkesi Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei'nin, ülkenin kuzeybatısında uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T09:00+0300
2022-07-31T09:00+0300
2022-07-31T09:00+0300
dünya
guatemala
alejandro giammattei
silahlı saldırı
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Bölge basınında çıkan habere göre, Giammattei, Huehuetenango kentinde çalışma gezisi sırasında kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yetkililer, Giammattei'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ancak yanındaki kişilerden yaralanan olduğunu belirtti.Yerel basında, cumhurbaşkanının heyetine dönüş yolunda ateş açıldığı, korumaların karşılık vermesi üzerine bir süre çatışma yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Saldırının aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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guatemala, alejandro giammattei, silahlı saldırı
Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei'ye silahlı saldırı düzenlendi
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Orta Amerika ülkesi Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei'nin, ülkenin kuzeybatısında uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.
Bölge basınında çıkan habere göre, Giammattei, Huehuetenango kentinde çalışma gezisi sırasında kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yetkililer, Giammattei'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ancak yanındaki kişilerden yaralanan olduğunu belirtti.
Yerel basında, cumhurbaşkanının heyetine dönüş yolunda ateş açıldığı, korumaların karşılık vermesi üzerine bir süre çatışma yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Saldırının aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.