https://tr.sputniknews.com/20220731/hastanede-kayboldu-ormanda-cesedi-bulundu-1059340876.html

Hastanede kayboldu, ormanda cesedi bulundu

Hastanede kayboldu, ormanda cesedi bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesinde muayene için gittiği hastanede kaybolan Alzheimer hastası Rahime Atay'ın bölgeye yakın ormanda cansız bedenine ulaşıldı. 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T16:01+0300

2022-07-31T16:01+0300

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Yeşilyurt Mahallesi'nde Alzheimer tedavisi gören 2 çocuk annesi Rahime Atay, 25 Temmuz'da muayene olmak için kızı Eda Atay (27) ile birlikte Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti. Eda Atay, annesini koridordaki banka oturtup kan tahlili sırası almak için danışmaya gitti. Ancak Atay, döndüğünde annesinin bankta olmadığını fark etti. Bir süre hastanede annesini arayan Atay, daha sonra kayıp başvurusunda bulundu.Dış müdahale yokİhbarla harekete geçen polis ve AFAD ekipleri, hastanenin bulunduğu bölgedeki Seyhan Baraj Gölü ile ormanda arama çalışması başlattı. Ekipler, bugün Rahime Atay'ın ormanda cansız bedenini buldu. Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Atay'ın cesedinde ilk incelemelerde, herhangi bir dış müdahalenin olmadığı belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220711/adiyamanda-baraj-suyuyla-debisi-yukselen-cayda-2-kardesten-biri-kayboldu-1058563195.html

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