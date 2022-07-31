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Hastanede kayboldu, ormanda cesedi bulundu
Hastanede kayboldu, ormanda cesedi bulundu
Adana'nın Seyhan ilçesinde muayene için gittiği hastanede kaybolan Alzheimer hastası Rahime Atay'ın bölgeye yakın ormanda cansız bedenine ulaşıldı. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T16:01+0300
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Yeşilyurt Mahallesi'nde Alzheimer tedavisi gören 2 çocuk annesi Rahime Atay, 25 Temmuz'da muayene olmak için kızı Eda Atay (27) ile birlikte Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti. Eda Atay, annesini koridordaki banka oturtup kan tahlili sırası almak için danışmaya gitti. Ancak Atay, döndüğünde annesinin bankta olmadığını fark etti. Bir süre hastanede annesini arayan Atay, daha sonra kayıp başvurusunda bulundu.Dış müdahale yokİhbarla harekete geçen polis ve AFAD ekipleri, hastanenin bulunduğu bölgedeki Seyhan Baraj Gölü ile ormanda arama çalışması başlattı. Ekipler, bugün Rahime Atay'ın ormanda cansız bedenini buldu. Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Atay'ın cesedinde ilk incelemelerde, herhangi bir dış müdahalenin olmadığı belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220711/adiyamanda-baraj-suyuyla-debisi-yukselen-cayda-2-kardesten-biri-kayboldu-1058563195.html
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türkiye, adana, kayıp, hastane, kadın

Hastanede kayboldu, ormanda cesedi bulundu

16:01 31.07.2022
© DHAHastanede kayboldu, ormanda cesedi bulundu
Hastanede kayboldu, ormanda cesedi bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© DHA
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Adana'nın Seyhan ilçesinde muayene için gittiği hastanede kaybolan Alzheimer hastası Rahime Atay'ın bölgeye yakın ormanda cansız bedenine ulaşıldı.
Yeşilyurt Mahallesi'nde Alzheimer tedavisi gören 2 çocuk annesi Rahime Atay, 25 Temmuz'da muayene olmak için kızı Eda Atay (27) ile birlikte Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti. Eda Atay, annesini koridordaki banka oturtup kan tahlili sırası almak için danışmaya gitti. Ancak Atay, döndüğünde annesinin bankta olmadığını fark etti. Bir süre hastanede annesini arayan Atay, daha sonra kayıp başvurusunda bulundu.

Dış müdahale yok

İhbarla harekete geçen polis ve AFAD ekipleri, hastanenin bulunduğu bölgedeki Seyhan Baraj Gölü ile ormanda arama çalışması başlattı. Ekipler, bugün Rahime Atay'ın ormanda cansız bedenini buldu. Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Atay'ın cesedinde ilk incelemelerde, herhangi bir dış müdahalenin olmadığı belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da baraj suyuyla debisi yükselen çayda 2 kardeşten biri kayboldu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
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Adıyaman'da baraj suyuyla debisi yükselen çayda 2 kardeşten biri kayboldu
11 Temmuz, 03:01
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