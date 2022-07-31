https://tr.sputniknews.com/20220731/hemsehrilerinden-imza-kampanyasi-cankirili-borisin-her-zaman-yanindayiz-1059343621.html
Hemşehrilerinden imza kampanyası: 'Çankırılı Boris'in her zaman yanındayız'
Hemşehrilerinden imza kampanyası: 'Çankırılı Boris'in her zaman yanındayız'
Görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson için Çankırı'nın Kalfat köyünde imza kampanyası başlatıldı. Johnson'ın görevde kalması amacıyla... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T17:47+0300
2022-07-31T17:47+0300
2022-07-31T17:48+0300
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Boris Johnson'ın Kalfat'ta atalarının yaşadığı evin önünde bir araya gelen "hemşehrileri", basın açıklaması yaptı.Kalfat Köyü Muhtarlığı, Kalfat Vakfı ve Kalfat Gençlik Derneği adına açıklama yapan Sinan Karaağaç, Boris Johnson'ın dün olduğu gibi bugün de yanında olduklarını söyledi.'Çankırılı Boris'in her zaman yanındayız'Kalfat'ın Johson'ın dedelerinin memleketi olduğunu ifade eden Karaağaç, Boris Johnson'a desteklerini her zaman dile getirdiklerini belirterek, "Başbakanlık döneminde Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olması, Cumhurbaşkanı'mızla olan samimi diyalog süreçleri gösteriyor ki o ata topraklarının kendisi için kıymeti oldukça önemli." dedi.Boris Johnson, Osmanlı'nın son döneminde içişleri bakanlığı yapan Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson'ın oğlu. Ailenin kökenlerinin Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyüne kadar uzandığı biliniyor.Boris Johnson'ı memleketinde de ağırlamak istediklerini dile getiren Karaağaç, "Bizler de bugün onun başarılı olarak yürüttüğüne inandığımız başbakanlığı bırakmaması ve görevini sürdürmesi adına hemşehrileri olarak desteğimizi ortaya koyuyoruz. 'Çankırılı Boris Johnson'ın her zaman yanındayız' sloganıyla Çankırı ve Türkiye genelinde imza kampanyası başlatıyoruz." diye konuştu.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220724/boris-johnson--1059076320.html
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Hemşehrilerinden imza kampanyası: 'Çankırılı Boris'in her zaman yanındayız'
17:47 31.07.2022 (güncellendi: 17:48 31.07.2022) Abone ol
Görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson için Çankırı'nın Kalfat köyünde imza kampanyası başlatıldı. Johnson'ın görevde kalması amacıyla "Çankırılı Boris Johnson'ın her zaman yanındayız" sloganıyla imza kampanyası başlatıldı.
Boris Johnson'ın Kalfat'ta atalarının yaşadığı evin önünde bir araya gelen "hemşehrileri", basın açıklaması yaptı.
Kalfat Köyü Muhtarlığı, Kalfat Vakfı ve Kalfat Gençlik Derneği adına açıklama yapan Sinan Karaağaç, Boris Johnson'ın dün olduğu gibi bugün de yanında olduklarını söyledi.
'Çankırılı Boris'in her zaman yanındayız'
Kalfat'ın Johson'ın dedelerinin memleketi olduğunu ifade eden Karaağaç, Boris Johnson'a desteklerini her zaman dile getirdiklerini belirterek, "Başbakanlık döneminde Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olması, Cumhurbaşkanı'mızla olan samimi diyalog süreçleri gösteriyor ki o ata topraklarının kendisi için kıymeti oldukça önemli." dedi.
Boris Johnson, Osmanlı'nın son döneminde içişleri bakanlığı yapan Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson'ın oğlu. Ailenin kökenlerinin Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyüne kadar uzandığı biliniyor.
Boris Johnson'ı memleketinde de ağırlamak istediklerini dile getiren Karaağaç, "Bizler de bugün onun başarılı olarak yürüttüğüne inandığımız başbakanlığı bırakmaması ve görevini sürdürmesi adına hemşehrileri olarak desteğimizi ortaya koyuyoruz. 'Çankırılı Boris Johnson'ın her zaman yanındayız' sloganıyla Çankırı ve Türkiye genelinde imza kampanyası başlatıyoruz." diye konuştu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.